Mash: Пашаев перед задержанием служил танкистом

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, танк, stock, т80, т-80
Пашаев до ареста проходил службу в 95-м стрелковом полку Фото:

Экс-адвокат Эльман Пашаев перед задержанием проходил службу в зоне СВО и был командиром экипажа Т-80. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Перед задержанием Эльман Пашаев служил танкистом — командиром экипажа Т-80», — говорится в сообщении. Уточняется, что бойцы пятой бригады, где он служил, ни разу не видели его в бою на технике.

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Пашаев заключил контракт с Минобороны РФ в феврале и начал проходить службу в 95-м стрелковом полку, однако позже перевелся в пятую бригаду. По словам его сослуживцев, экс-адвокат быстро нашел общий язык с командованием части и пообещал помощь в решении юридических вопросов.

Суд арестовал экс-адвоката Пашаева 18 сентября. По словам судьи Максима Иванова, его отправили в СИЗО на два месяца до 15 ноября, передает RT.

СК возбудил уголовное дело против Пашаева, который ранее занимался защитой актера Михаила Ефремова и Алексея Блиновоского по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным данным, он предлагал Блиновскому освобождение от уголовного преследования за 45 миллионов рублей. Что известно о задержании Пашаева — в материале URA.RU.

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Экс-адвокат Эльман Пашаев перед задержанием проходил службу в зоне СВО и был командиром экипажа Т-80. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Перед задержанием Эльман Пашаев служил танкистом — командиром экипажа Т-80», — говорится в сообщении. Уточняется, что бойцы пятой бригады, где он служил, ни разу не видели его в бою на технике. Пашаев заключил контракт с Минобороны РФ в феврале и начал проходить службу в 95-м стрелковом полку, однако позже перевелся в пятую бригаду. По словам его сослуживцев, экс-адвокат быстро нашел общий язык с командованием части и пообещал помощь в решении юридических вопросов. Суд арестовал экс-адвоката Пашаева 18 сентября. По словам судьи Максима Иванова, его отправили в СИЗО на два месяца до 15 ноября, передает RT. СК возбудил уголовное дело против Пашаева, который ранее занимался защитой актера Михаила Ефремова и Алексея Блиновоского по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным данным, он предлагал Блиновскому освобождение от уголовного преследования за 45 миллионов рублей. Что известно о задержании Пашаева — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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