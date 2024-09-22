Mash: Пашаев перед задержанием служил танкистом

22 сентября 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

Пашаев до ареста проходил службу в 95-м стрелковом полку Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Экс-адвокат Эльман Пашаев перед задержанием проходил службу в зоне СВО и был командиром экипажа Т-80. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Перед задержанием Эльман Пашаев служил танкистом — командиром экипажа Т-80», — говорится в сообщении. Уточняется, что бойцы пятой бригады, где он служил, ни разу не видели его в бою на технике. Новость по теме Чем известен адвокат Ефремова и Блиновского, которого обвинили в мошенничестве Пашаев заключил контракт с Минобороны РФ в феврале и начал проходить службу в 95-м стрелковом полку, однако позже перевелся в пятую бригаду. По словам его сослуживцев, экс-адвокат быстро нашел общий язык с командованием части и пообещал помощь в решении юридических вопросов. Суд арестовал экс-адвоката Пашаева 18 сентября. По словам судьи Максима Иванова, его отправили в СИЗО на два месяца до 15 ноября, передает RT. СК возбудил уголовное дело против Пашаева, который ранее занимался защитой актера Михаила Ефремова и Алексея Блиновоского по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным данным, он предлагал Блиновскому освобождение от уголовного преследования за 45 миллионов рублей. Что известно о задержании Пашаева — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-адвокат Эльман Пашаев перед задержанием проходил службу в зоне СВО и был командиром экипажа Т-80. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Перед задержанием Эльман Пашаев служил танкистом — командиром экипажа Т-80», — говорится в сообщении. Уточняется, что бойцы пятой бригады, где он служил, ни разу не видели его в бою на технике. Пашаев заключил контракт с Минобороны РФ в феврале и начал проходить службу в 95-м стрелковом полку, однако позже перевелся в пятую бригаду. По словам его сослуживцев, экс-адвокат быстро нашел общий язык с командованием части и пообещал помощь в решении юридических вопросов. Суд арестовал экс-адвоката Пашаева 18 сентября. По словам судьи Максима Иванова, его отправили в СИЗО на два месяца до 15 ноября, передает RT. СК возбудил уголовное дело против Пашаева, который ранее занимался защитой актера Михаила Ефремова и Алексея Блиновоского по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным данным, он предлагал Блиновскому освобождение от уголовного преследования за 45 миллионов рублей. Что известно о задержании Пашаева — в материале URA.RU.