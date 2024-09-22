Экс-канцлер ФРГ рассказал о «южнотирольском решении» конфликта РФ и Украины

Экс-канцлер ФРГ: Киев отверг мирный план по Донбассу и Крыму в Стамбуле

22 сентября 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Запад должен учитывать интересы России, заявил Шредер Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер сообщил о своем предложении на стамбульских переговорах в 2022 году, по которому республики Донбасса останутся частью Украины, а для Крыма предусмотрено «южнотирольское решение», предполагающее создание российского анклава. Он подчеркнул, что власти Германии не просили его стать посредником при переговорах между Москвой и Киевом. «Республики Донбасса останутся в составе Украины, а для Крыма предполагалось „южнотирольское решение“, то есть создание российского анклава», — передает слова Шредера Die Welt. Он добавил, что участвовал в переговорах по просьбе Киева, хотя Германия не просила его о посредничестве. Украина отказалась проводить переговоры в Швейцарии или Дубае, выбрав Турцию. Шредер исключил возможность вступления Украины в НАТО и отметил, что России нужно признание ее суверенитета над Донбассом и частями Запорожской и Херсонской областей. Экс-канцлер также упомянул, что некоторые влиятельные круги, стоявшие за украинским лидером Владимиром Зеленским, надеялись ослабить Россию через продолжение конфликта. Политик осудил Запад за игнорирование интересов Москвы и призвал Германию к более конструктивным действиям. В завершение экс-канцлер посоветовал тем, кто надеется на военную победу над Россией, обратиться к истории. Президент России Владимир Путин ранее обвинил западные страны и Украину в срыве мирных переговоров в Стамбуле в 2022 году. По его словам, когда украинская сторона была близка к подписанию соглашений, на нее оказали давление западные представители, в том числе экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш отметил, что переговоры могли привести к миру, но некоторые страны не хотели этого, так как США стремятся укрепить свое влияние через конфликт на Украине. Путин подтвердил, что Москва готова к переговорам с Киевом на основе достигнутых в Стамбуле договоренностей, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер сообщил о своем предложении на стамбульских переговорах в 2022 году, по которому республики Донбасса останутся частью Украины, а для Крыма предусмотрено «южнотирольское решение», предполагающее создание российского анклава. Он подчеркнул, что власти Германии не просили его стать посредником при переговорах между Москвой и Киевом. «Республики Донбасса останутся в составе Украины, а для Крыма предполагалось „южнотирольское решение“, то есть создание российского анклава», — передает слова Шредера Die Welt. Он добавил, что участвовал в переговорах по просьбе Киева, хотя Германия не просила его о посредничестве. Украина отказалась проводить переговоры в Швейцарии или Дубае, выбрав Турцию. Шредер исключил возможность вступления Украины в НАТО и отметил, что России нужно признание ее суверенитета над Донбассом и частями Запорожской и Херсонской областей. Экс-канцлер также упомянул, что некоторые влиятельные круги, стоявшие за украинским лидером Владимиром Зеленским, надеялись ослабить Россию через продолжение конфликта. Политик осудил Запад за игнорирование интересов Москвы и призвал Германию к более конструктивным действиям. В завершение экс-канцлер посоветовал тем, кто надеется на военную победу над Россией, обратиться к истории. Президент России Владимир Путин ранее обвинил западные страны и Украину в срыве мирных переговоров в Стамбуле в 2022 году. По его словам, когда украинская сторона была близка к подписанию соглашений, на нее оказали давление западные представители, в том числе экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш отметил, что переговоры могли привести к миру, но некоторые страны не хотели этого, так как США стремятся укрепить свое влияние через конфликт на Украине. Путин подтвердил, что Москва готова к переговорам с Киевом на основе достигнутых в Стамбуле договоренностей, передает «Национальная служба новостей».