Депутат КПРФ впервые прокомментировал ролик с эскортницей в Госдуме

Депутат от партии КПРФ Денис Парфенов не стал давать комментарии по поводу домыслов и слухов, которые вызвало видео с интернете, на котором похожий на него человек проводит встречу с эскортницей в Госдуме. Также он не ответил на вопрос, готов ли сдать мандат.
«В нашей партии не принято комментировать домыслы и измышления», — заявил Парфенов после X Пленума ЦК КПРФ. Его слова передает телеканал РЕН ТВ.
В опубликованном видео видно, как мужчина вводит женщину в белом наряде в свой рабочий кабинет. После непродолжительного флирта, они начинают интимное общение на фоне флага КПРФ. СМИ утверждают, что женщина — это известная в своих кругах девушка легкого поведения по имени Диана, чьи услуги оцениваются от 50 тысяч рублей. Отмечается, что девушку неоднократно видели в компании Дениса Парфенова, в том числе возле офиса горкома КПРФ.
После этой ситуации движение «Ветераны России» направило в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики письмо. Однако ответа на него не поступило. Также в КПРФ официально не комментировали инцидент.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов дал комментарий относительно скандального интимного видео. Он возмутился по поводу того, что представители прессы интересуются личной жизнью депутата Парфенова.
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