В Свердловской области из-за шквального ветра падают деревья, одно из них обесточило часть Каменска-Уральского. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Из-за сильного порыва ветра около 15:00 сегодня на Ленинском проспекте в районе дома 63 произошло падение больного дерева и обрыв проводов. Короткое замыкание обесточило трансформаторную подстанцию „Ленинская“. Под отключение попали 71 многоквартирный и 92 дома частного сектора. Обрывы воздушных электрических линий также произошли в Монастырке и в поселке имени Чкалова (локальные)», — передает telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский». Региональная сетевая компания ведет работы по восстановлению подачи электричества.
Еще одно дерево упало в Екатеринбурге, перекрыв тротуар. Сильный ветер также снес продуктовую палатку в Академическом районе Екатеринбурга на улице Евгения Савкова.
Ранее в Свердловской области продлили штормовое предупреждение. Ветер усилится 23 сентября до 20 метров в секунду. В столице Урала из-за непогоды оборвало трамвайные провода на проспекте Ленина и улице Гагарина.
В Екатеринбурге упало дерево
Фото: telegram-канал «Екатеринбург с огоньком», https://t.me/ekattop/14935
Палатку снесло ветром в Академическом
Фото: telegram-канал «Екатеринбург с огоньком», https://t.me/ekattop/14935
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В Свердловской области из-за шквального ветра падают деревья, одно из них обесточило часть Каменска-Уральского. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Из-за сильного порыва ветра около 15:00 сегодня на Ленинском проспекте в районе дома 63 произошло падение больного дерева и обрыв проводов. Короткое замыкание обесточило трансформаторную подстанцию „Ленинская“. Под отключение попали 71 многоквартирный и 92 дома частного сектора. Обрывы воздушных электрических линий также произошли в Монастырке и в поселке имени Чкалова (локальные)», — передает telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский». Региональная сетевая компания ведет работы по восстановлению подачи электричества. Еще одно дерево упало в Екатеринбурге, перекрыв тротуар. Сильный ветер также снес продуктовую палатку в Академическом районе Екатеринбурга на улице Евгения Савкова. Ранее в Свердловской области продлили штормовое предупреждение. Ветер усилится 23 сентября до 20 метров в секунду. В столице Урала из-за непогоды оборвало трамвайные провода на проспекте Ленина и улице Гагарина.