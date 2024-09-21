Ураган повалил деревья в Свердловской области, дома остались без электричества. Фото

В Свердловской области из-за шквального ветра падают деревья

22 сентября 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Деревья упали в Каменске-Уральском и Екатеринбурге (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области из-за шквального ветра падают деревья, одно из них обесточило часть Каменска-Уральского. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Из-за сильного порыва ветра около 15:00 сегодня на Ленинском проспекте в районе дома 63 произошло падение больного дерева и обрыв проводов. Короткое замыкание обесточило трансформаторную подстанцию „Ленинская“. Под отключение попали 71 многоквартирный и 92 дома частного сектора. Обрывы воздушных электрических линий также произошли в Монастырке и в поселке имени Чкалова (локальные)», — передает telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский». Региональная сетевая компания ведет работы по восстановлению подачи электричества. Еще одно дерево упало в Екатеринбурге, перекрыв тротуар. Сильный ветер также снес продуктовую палатку в Академическом районе Екатеринбурга на улице Евгения Савкова. Ранее в Свердловской области продлили штормовое предупреждение. Ветер усилится 23 сентября до 20 метров в секунду. В столице Урала из-за непогоды оборвало трамвайные провода на проспекте Ленина и улице Гагарина. В Екатеринбурге упало дерево Фото: telegram-канал «Екатеринбург с огоньком», https://t.me/ekattop/14935 Палатку снесло ветром в Академическом Фото: telegram-канал «Екатеринбург с огоньком», https://t.me/ekattop/14935 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области из-за шквального ветра падают деревья, одно из них обесточило часть Каменска-Уральского. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Из-за сильного порыва ветра около 15:00 сегодня на Ленинском проспекте в районе дома 63 произошло падение больного дерева и обрыв проводов. Короткое замыкание обесточило трансформаторную подстанцию „Ленинская“. Под отключение попали 71 многоквартирный и 92 дома частного сектора. Обрывы воздушных электрических линий также произошли в Монастырке и в поселке имени Чкалова (локальные)», — передает telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский». Региональная сетевая компания ведет работы по восстановлению подачи электричества. Еще одно дерево упало в Екатеринбурге, перекрыв тротуар. Сильный ветер также снес продуктовую палатку в Академическом районе Екатеринбурга на улице Евгения Савкова. Ранее в Свердловской области продлили штормовое предупреждение. Ветер усилится 23 сентября до 20 метров в секунду. В столице Урала из-за непогоды оборвало трамвайные провода на проспекте Ленина и улице Гагарина.