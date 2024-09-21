21 сентября 2024

Ураган повалил деревья в Свердловской области, дома остались без электричества. Фото

В Свердловской области из-за шквального ветра падают деревья
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, оградительная лента, упавшее дерево, стихия
Деревья упали в Каменске-Уральском и Екатеринбурге (архивное фото) Фото:

В Свердловской области из-за шквального ветра падают деревья, одно из них обесточило часть Каменска-Уральского. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Из-за сильного порыва ветра около 15:00 сегодня на Ленинском проспекте в районе дома 63 произошло падение больного дерева и обрыв проводов. Короткое замыкание обесточило трансформаторную подстанцию „Ленинская“. Под отключение попали 71 многоквартирный и 92 дома частного сектора. Обрывы воздушных электрических линий также произошли в Монастырке и в поселке имени Чкалова (локальные)», — передает telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский». Региональная сетевая компания ведет работы по восстановлению подачи электричества.

Еще одно дерево упало в Екатеринбурге, перекрыв тротуар. Сильный ветер также снес продуктовую палатку в Академическом районе Екатеринбурга на улице Евгения Савкова.

Ранее в Свердловской области продлили штормовое предупреждение. Ветер усилится 23 сентября до 20 метров в секунду. В столице Урала из-за непогоды оборвало трамвайные провода на проспекте Ленина и улице Гагарина.

В Екатеринбурге упало дерево
В Екатеринбурге упало дерево
Фото:
Палатку снесло ветром в Академическом
Палатку снесло ветром в Академическом
Фото:

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В Свердловской области из-за шквального ветра падают деревья, одно из них обесточило часть Каменска-Уральского. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Из-за сильного порыва ветра около 15:00 сегодня на Ленинском проспекте в районе дома 63 произошло падение больного дерева и обрыв проводов. Короткое замыкание обесточило трансформаторную подстанцию „Ленинская“. Под отключение попали 71 многоквартирный и 92 дома частного сектора. Обрывы воздушных электрических линий также произошли в Монастырке и в поселке имени Чкалова (локальные)», — передает telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский». Региональная сетевая компания ведет работы по восстановлению подачи электричества. Еще одно дерево упало в Екатеринбурге, перекрыв тротуар. Сильный ветер также снес продуктовую палатку в Академическом районе Екатеринбурга на улице Евгения Савкова. Ранее в Свердловской области продлили штормовое предупреждение. Ветер усилится 23 сентября до 20 метров в секунду. В столице Урала из-за непогоды оборвало трамвайные провода на проспекте Ленина и улице Гагарина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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