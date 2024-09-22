«Автомобилист» вышел в лидеры КХЛ после сухой победы над «Ладой». Видео

«Автомобилист» обыграл «Ладу» и возглавил турнирную таблицу КХЛ
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КХЛ 2019/2020: ХК "Автомобилист" - ХК "Локомотив". Екатеринбург, хоккеист, хк автомобилист, ильенко артем, секстон дэн, хоккей
Помимо «Автомобилиста» 11 очков в КХЛ также у ярославского «Локомотива» (архивное фото) Фото:

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) всухую обыграл «Ладу» из Тольятти и поднялся на первое место регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Гостевой матч прошел в Ледовом дворце спорта «Лада-Арена». Счет составил 0:1 (0:0; 0:1; 0:0), сообщает сайт КХЛ.

Единственный гол во втором периоде забил форвард «Автомобилиста» Ник Меркли. Он пробил с лету в дальний угол. Передачу поперек площадки ему отдал капитан Анатолий Голышев, который перед этим перехватил ее у соперника в центре поля.

После матча ХК «Автомобилист» идет на первой строчке в регулярном чемпионате и в восточной конференции с 11 очками. У ближайшего конкурента — «Локомотива» из Ярославля — столько же очков и матч в запасе.

В прошлом туре уральский клуб победил всухую «Авангард» в Омске — 0:3. А до этого проиграл аутсайдеру КХЛ — «Барысу» (Астана) в овертайме.

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Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) всухую обыграл «Ладу» из Тольятти и поднялся на первое место регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Гостевой матч прошел в Ледовом дворце спорта «Лада-Арена». Счет составил 0:1 (0:0; 0:1; 0:0), сообщает сайт КХЛ. Единственный гол во втором периоде забил форвард «Автомобилиста» Ник Меркли. Он пробил с лету в дальний угол. Передачу поперек площадки ему отдал капитан Анатолий Голышев, который перед этим перехватил ее у соперника в центре поля. После матча ХК «Автомобилист» идет на первой строчке в регулярном чемпионате и в восточной конференции с 11 очками. У ближайшего конкурента — «Локомотива» из Ярославля — столько же очков и матч в запасе. В прошлом туре уральский клуб победил всухую «Авангард» в Омске — 0:3. А до этого проиграл аутсайдеру КХЛ — «Барысу» (Астана) в овертайме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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