Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) всухую обыграл «Ладу» из Тольятти и поднялся на первое место регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Гостевой матч прошел в Ледовом дворце спорта «Лада-Арена». Счет составил 0:1 (0:0; 0:1; 0:0), сообщает сайт КХЛ.
Единственный гол во втором периоде забил форвард «Автомобилиста» Ник Меркли. Он пробил с лету в дальний угол. Передачу поперек площадки ему отдал капитан Анатолий Голышев, который перед этим перехватил ее у соперника в центре поля.
После матча ХК «Автомобилист» идет на первой строчке в регулярном чемпионате и в восточной конференции с 11 очками. У ближайшего конкурента — «Локомотива» из Ярославля — столько же очков и матч в запасе.
В прошлом туре уральский клуб победил всухую «Авангард» в Омске — 0:3. А до этого проиграл аутсайдеру КХЛ — «Барысу» (Астана) в овертайме.
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