Зеленский рассказал, что будет делать, если Байден не поддержит ключевой пункт «плана победы»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил новый план по укреплению страны в условиях продолжающегося конфликта, не требующий сотрудничества с Россией. Однако, если президент США Джо Байден не поддержит его, то Киев продолжит придерживаться той политики, которая действует сейчас.
«Вы были правы, этот план разработан, прежде всего, с учетом поддержки Байдена. Если он не хочет его поддерживать, я не могу его заставить. Если он откажется — ну, тогда нам придется продолжать жить в рамках плана Б», — подчеркнул Зеленский. Об этом украинский лидер заявил в беседе с The New Yorker.
Зеленский уточнил, что новый «план А» не подразумевает диалога с Россией. Он отметил, что построил свой новый план, рассчитывая на поддержку США и других партнеров Украины.
Ранее Зеленский заявил, что использование Киевом ракет большой дальности по целям внутри России является частью его «плана победы». Он также переложил на Запад ответственность за итог российско-украинского конфликта.
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