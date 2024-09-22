Зеленский рассказал, что будет делать, если Байден не поддержит ключевой пункт «плана победы»

Зеленский: если США не поддержат ключевой пункт «плана победы», перемен не будет
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Байден должен поддержать ключевой пункт "плана победы", иначе перемен в конфликте не будет, считает лидер Украины
Байден должен поддержать ключевой пункт "плана победы", иначе перемен в конфликте не будет, считает лидер Украины Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил новый план по укреплению страны в условиях продолжающегося конфликта, не требующий сотрудничества с Россией. Однако, если президент США Джо Байден не поддержит его, то Киев продолжит придерживаться той политики, которая действует сейчас.

«Вы были правы, этот план разработан, прежде всего, с учетом поддержки Байдена. Если он не хочет его поддерживать, я не могу его заставить. Если он откажется — ну, тогда нам придется продолжать жить в рамках плана Б», — подчеркнул Зеленский. Об этом украинский лидер заявил в беседе с The New Yorker.

Зеленский уточнил, что новый «план А» не подразумевает диалога с Россией. Он отметил, что построил свой новый план, рассчитывая на поддержку США и других партнеров Украины.

Ранее Зеленский заявил, что использование Киевом ракет большой дальности по целям внутри России является частью его «плана победы». Он также переложил на Запад ответственность за итог российско-украинского конфликта.

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил новый план по укреплению страны в условиях продолжающегося конфликта, не требующий сотрудничества с Россией. Однако, если президент США Джо Байден не поддержит его, то Киев продолжит придерживаться той политики, которая действует сейчас. «Вы были правы, этот план разработан, прежде всего, с учетом поддержки Байдена. Если он не хочет его поддерживать, я не могу его заставить. Если он откажется — ну, тогда нам придется продолжать жить в рамках плана Б», — подчеркнул Зеленский. Об этом украинский лидер заявил в беседе с The New Yorker. Зеленский уточнил, что новый «план А» не подразумевает диалога с Россией. Он отметил, что построил свой новый план, рассчитывая на поддержку США и других партнеров Украины. Ранее Зеленский заявил, что использование Киевом ракет большой дальности по целям внутри России является частью его «плана победы». Он также переложил на Запад ответственность за итог российско-украинского конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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