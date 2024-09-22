Военкор Стешин усмотрел нечто дьявольское в убийстве Рассела Бентли

В смерти военкора Рассела Бентли с позывным «Техас» замешано «дьявольское стечение обстоятельств». Так проинтерпретировал убийство бойца военный корреспондент Дмитрий Стешин.
«Влад [военкор Влад Евтушенко] знает, почему так получилось с „Техасом“ — дьявольское стечение обстоятельств. Мы вспоминаем обстоятельства этой трагедии, и Влад удивляет меня одной деталью. Оказывается, „Техас“ жил много лет, в самом жутком, самом обстреливаемом районе Донецка», — написал Стешин в статье для KP.RU.
Военкор Бентли был убит в Петровском районе (Донецк). Четырем бойцам ВС РФ было предъявлено обвинение в убийстве журналиста. Изначально предполагалось, что он погиб 8 апреля из-за обстрела со стороны ВСУ.
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