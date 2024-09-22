Алаудинов: ВС РФ сожгли иностранную технику высокого качества под Курском

На курском направлении армия России уничтожила высококачественную натовскую технику. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
«Уничтожили французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar. Это иностранная техника высокого качества, но она сгорела очень хорошо. Ребята также сожгли миномет, несколько единиц техники противника. Российские военные уничтожили много живой силы ВСУ в курском приграничье», — сообщил Алаудинов в видеообращении, которое он опубликовал в своем telegram-канале.
По словам командира спецназа «Ахмат», ВСУ перебросили в курское приграничье новые подразделения, оснащенные беспилотниками. Но российские войска их успешно ликвидируют.
Ранее Алаудинов подчеркнул, что бои в Курской области продлятся два-три месяца и завершат спецоперацию. Он добавил, что Киев бросает в бой последние резервы.
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