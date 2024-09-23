Гладков рассказал о новых жертвах после обстрела ВСУ

В Белгородской области после обстрела ВСУ 22 сентября пострадали 15 мирных жителей. На данный момент двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще 13 — определены в больницы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«За вчерашний день из-за обстрела страны Вооруженных сил Украины у нас пострадали 15 мирных жителей: 13 из них находятся в лечебных учреждениях, два в крайне тяжелом состоянии», — заявил Гладков. Он добавил, что при необходимости пострадавшие будут отправлены в Москву.
Однако, по словам белгородского губернатора, несмотря на нынешнюю ситуацию, продолжается развитие региона. Так, с 2021 года было потрачено 120 миллиардов рублей на развитие инженерной и социальной инфраструктуры. При планировании бюджета области на 2025 года будут учитываться расходы на дальнейшее развитие.
Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что город Губкин в регионе также пострадал от атаки ВСУ. В результате инцидента было повреждено остекление шести квартир, расположенных в трех многоквартирных домах, а также десять легковых автомобилей.
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В Белгородской области после обстрела ВСУ 22 сентября пострадали 15 мирных жителей. На данный момент двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще 13 — определены в больницы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «За вчерашний день из-за обстрела страны Вооруженных сил Украины у нас пострадали 15 мирных жителей: 13 из них находятся в лечебных учреждениях, два в крайне тяжелом состоянии», — заявил Гладков. Он добавил, что при необходимости пострадавшие будут отправлены в Москву. Однако, по словам белгородского губернатора, несмотря на нынешнюю ситуацию, продолжается развитие региона. Так, с 2021 года было потрачено 120 миллиардов рублей на развитие инженерной и социальной инфраструктуры. При планировании бюджета области на 2025 года будут учитываться расходы на дальнейшее развитие. Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что город Губкин в регионе также пострадал от атаки ВСУ. В результате инцидента было повреждено остекление шести квартир, расположенных в трех многоквартирных домах, а также десять легковых автомобилей.