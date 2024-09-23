Гладков рассказал о новых жертвах после обстрела ВСУ

Гладков: 15 человек пострадали, еще двое в тяжелом состоянии после обстрела ВСУ
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Гладков заявил, что при необходимости пострадавшие будут отправлены на лечение в Москву Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

В Белгородской области после обстрела ВСУ 22 сентября пострадали 15 мирных жителей. На данный момент двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще 13 — определены в больницы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«За вчерашний день из-за обстрела страны Вооруженных сил Украины у нас пострадали 15 мирных жителей: 13 из них находятся в лечебных учреждениях, два в крайне тяжелом состоянии», — заявил Гладков. Он добавил, что при необходимости пострадавшие будут отправлены в Москву.

Однако, по словам белгородского губернатора, несмотря на нынешнюю ситуацию, продолжается развитие региона. Так, с 2021 года было потрачено 120 миллиардов рублей на развитие инженерной и социальной инфраструктуры. При планировании бюджета области на 2025 года будут учитываться расходы на дальнейшее развитие.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что город Губкин в регионе также пострадал от атаки ВСУ. В результате инцидента было повреждено остекление шести квартир, расположенных в трех многоквартирных домах, а также десять легковых автомобилей.

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В Белгородской области после обстрела ВСУ 22 сентября пострадали 15 мирных жителей. На данный момент двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще 13 — определены в больницы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «За вчерашний день из-за обстрела страны Вооруженных сил Украины у нас пострадали 15 мирных жителей: 13 из них находятся в лечебных учреждениях, два в крайне тяжелом состоянии», — заявил Гладков. Он добавил, что при необходимости пострадавшие будут отправлены в Москву. Однако, по словам белгородского губернатора, несмотря на нынешнюю ситуацию, продолжается развитие региона. Так, с 2021 года было потрачено 120 миллиардов рублей на развитие инженерной и социальной инфраструктуры. При планировании бюджета области на 2025 года будут учитываться расходы на дальнейшее развитие. Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что город Губкин в регионе также пострадал от атаки ВСУ. В результате инцидента было повреждено остекление шести квартир, расположенных в трех многоквартирных домах, а также десять легковых автомобилей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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