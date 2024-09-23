Гладков рассказал о новых жертвах после обстрела ВСУ

Гладков: 15 человек пострадали, еще двое в тяжелом состоянии после обстрела ВСУ

23 сентября 2024 в 09:06 Размер текста - 17 +

Гладков заявил, что при необходимости пострадавшие будут отправлены на лечение в Москву Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В Белгородской области после обстрела ВСУ 22 сентября пострадали 15 мирных жителей. На данный момент двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще 13 — определены в больницы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «За вчерашний день из-за обстрела страны Вооруженных сил Украины у нас пострадали 15 мирных жителей: 13 из них находятся в лечебных учреждениях, два в крайне тяжелом состоянии», — заявил Гладков. Он добавил, что при необходимости пострадавшие будут отправлены в Москву. Однако, по словам белгородского губернатора, несмотря на нынешнюю ситуацию, продолжается развитие региона. Так, с 2021 года было потрачено 120 миллиардов рублей на развитие инженерной и социальной инфраструктуры. При планировании бюджета области на 2025 года будут учитываться расходы на дальнейшее развитие. Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что город Губкин в регионе также пострадал от атаки ВСУ. В результате инцидента было повреждено остекление шести квартир, расположенных в трех многоквартирных домах, а также десять легковых автомобилей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгородской области после обстрела ВСУ 22 сентября пострадали 15 мирных жителей. На данный момент двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще 13 — определены в больницы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «За вчерашний день из-за обстрела страны Вооруженных сил Украины у нас пострадали 15 мирных жителей: 13 из них находятся в лечебных учреждениях, два в крайне тяжелом состоянии», — заявил Гладков. Он добавил, что при необходимости пострадавшие будут отправлены в Москву. Однако, по словам белгородского губернатора, несмотря на нынешнюю ситуацию, продолжается развитие региона. Так, с 2021 года было потрачено 120 миллиардов рублей на развитие инженерной и социальной инфраструктуры. При планировании бюджета области на 2025 года будут учитываться расходы на дальнейшее развитие. Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что город Губкин в регионе также пострадал от атаки ВСУ. В результате инцидента было повреждено остекление шести квартир, расположенных в трех многоквартирных домах, а также десять легковых автомобилей.