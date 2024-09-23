В Екатеринбурге начался суд над бойцом СВО из Челябинска, убившим бывшую жену

23 сентября 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

Никита Сидоров предстал перед судом за убийство бывшей жены (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Центральном окружном военном суде (дислокация — Екатеринбург) стартовал судебный процесс над участником СВО из Челябинска Никитой Сидоровым, который убил бывшую жену. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, на первом заседании ему продлили срок в СИЗО до весны 2025 года. «Суд постановил продлить Сидорову меру пресечения в виде содержания под стражей еще на шесть месяцев. Мужчина находится в СИЗО с момента задержания», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Новость по теме Что известно об убийстве бывшей жены участником СВО в Челябинске Сидоров был задержан в феврале 2024 года, после празднования Дня защитника Отечества. Предварительно, бурно отметив праздник с друзьями, он не смог попасть к себе домой, так как в квартире заперлась бывшая жена. Есть версия, что она пришла к мужчине, чтобы поздравить его. Пьяный военный агрессивно воспринял действия бывшей супруги: начал угрожать ей через домофон, а после взобрался на балкон и попал в жилище, где напал на нее. Соседи слышали звуки борьбы и крики женщины о помощи. Приехавший на место экипаж полиции не смог открыть дверь, для этого пришлось вызывать спасателей. Когда силовики зашли в квартиру, женщина была мертва: Сидоров задушил ее. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). На допросе боец признался, что плохо помнит события той ночи. Двое детей, которые остались без матери, были отданы бабушкам и дедушкам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Центральном окружном военном суде (дислокация — Екатеринбург) стартовал судебный процесс над участником СВО из Челябинска Никитой Сидоровым, который убил бывшую жену. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, на первом заседании ему продлили срок в СИЗО до весны 2025 года. «Суд постановил продлить Сидорову меру пресечения в виде содержания под стражей еще на шесть месяцев. Мужчина находится в СИЗО с момента задержания», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Сидоров был задержан в феврале 2024 года, после празднования Дня защитника Отечества. Предварительно, бурно отметив праздник с друзьями, он не смог попасть к себе домой, так как в квартире заперлась бывшая жена. Есть версия, что она пришла к мужчине, чтобы поздравить его. Пьяный военный агрессивно воспринял действия бывшей супруги: начал угрожать ей через домофон, а после взобрался на балкон и попал в жилище, где напал на нее. Соседи слышали звуки борьбы и крики женщины о помощи. Приехавший на место экипаж полиции не смог открыть дверь, для этого пришлось вызывать спасателей. Когда силовики зашли в квартиру, женщина была мертва: Сидоров задушил ее. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). На допросе боец признался, что плохо помнит события той ночи. Двое детей, которые остались без матери, были отданы бабушкам и дедушкам.