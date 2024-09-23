Армия и оружие ВС РФ взяли в плен 20 солдат ВСУ во время наступления около Угледара 23 сентября 2024 в 11:20 Размер текста - 17 + Несколько украинских боевиков сдались в плен ВС РФ под Угледаром Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ прорывают оборону украинской армии возле Угледара в ДНР. Им удалось взять в плен 20 солдат ВСУ, в том числе двоих офицеров. «Большая часть сдавшихся — бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ», — пишет ТАСС. Среди пленных, есть раненые, сейчас они получают медицинскую помощь. Пленные сообщили, что находятся на фронте менее двух недель, некоторые прибыли день назад. Они также подчеркнули, что просили свое командование оказать помощь, однако ответа не последовало. Российские солдаты ведут мощные атаки и успешно прорывают оборону ВСУ в районе стратегически важного города Угледара, что может привести к окружению украинских подразделений в этом районе. Конечной целью ВС РФ является перерезание логистических путей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВС РФ прорывают оборону украинской армии возле Угледара в ДНР. Им удалось взять в плен 20 солдат ВСУ, в том числе двоих офицеров. «Большая часть сдавшихся — бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ», — пишет ТАСС. Среди пленных, есть раненые, сейчас они получают медицинскую помощь. Пленные сообщили, что находятся на фронте менее двух недель, некоторые прибыли день назад. Они также подчеркнули, что просили свое командование оказать помощь, однако ответа не последовало. Российские солдаты ведут мощные атаки и успешно прорывают оборону ВСУ в районе стратегически важного города Угледара, что может привести к окружению украинских подразделений в этом районе. Конечной целью ВС РФ является перерезание логистических путей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям