ВС РФ начали мощное наступление у Угледара: карта СВО на 23 сентября

ВС РФ продолжают атаки и прорыв обороны ВСУ у Угледара

23 сентября 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

ВС РФ зажимают ВСУ в «клещи» у Угледара, что может привести к тому, что противник будет взять в окружение Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ прорывают оборону украинской армии у Угледара, что может привести к тому, что она будет взята в окружение. Также российские бойцы активно продвигаются в районе Пречистовки и ведут бои на западе Угледара в лесополосах. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Южно-донецкое направление Российские войска ведут мощные атаки и успешно прорывают оборону ВСУ в районе стратегически важного города Угледар. Подобное может привести к том, что украинская армия будет взята в окружение. Подразделения ВС РФ также активно продвигаются из района Пречистовки и ведут боевые действия в лесополосах западнее Угледара, которые направлены на перерезание логистических путей. Кроме того, украинские военные ресурсы сообщают о прорывах российских боевых машин пехоты (БМП) по направлению к Богоявленке. На южно-донецкое направлении идут тяжелые бои, ВСУ вынуждены отступать на участках шириной до шести километров и глубиной до трех километров. На правом фланге, в районе шахты «Южнодонбасская № 3» и севернее Водяного, российские подразделения также атакуют и продвигаются вперед, несмотря на ожесточенные бои, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Курское направление Командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов выразил уверенность в том, что ВСУ не имеют достаточно ресурсов для прорыва к Курской АЭС. За время боевых действий в Курской области линии обороны ВС РФ были значительно усилены. Не смотря на попытки улучшить свои тактические позиции на некоторых участках в Курской области, украинская армия понесла серьезные потери, потеряв более половины своей техники, которая была задействована для операций в данном регионе. Также ВСУ несут значительные потери в среди личного состава в регионе. По словам Апти Алаудинова, это приводит к тому, что группы украинских бойцов самовольно покидают свои позиции. Кроме того, генерал-майор сообщил об уничтожении российскими военными высококачественной техники НАТО, включая французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar, на курском направлении. Авдеевское направление Минобороны РФ сообщило об успешной операции расчета самоходной гаубицы 2С3 «Акация» группировки войск «Центр». В результате был уничтожен замаскированный опорный пункт ВС Украины. Помимо техники и личного состава противника, были уничтожены склад боекомплекта, что в последствии привело к его детонации. Донецкое направление Минобороны объявило о том, что расчеты реактивной артиллерии группировки «Юг» провели успешную операцию по уничтожению опорного пункта ВСУ на донецком участке. Удар был нанесен с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Кроме того, Региональное управление ФСБ ДНР сообщило о срыве более 80 террористических атак с использованием украинских беспилотников за последнюю неделю. Эти действия были выполнены благодаря системе защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса». Среди отраженных атак был перехвачен FPV-дрон с самодельным взрывным устройством в Куйбышевском районе Донецка. Также возле одной из больниц в Кировском районе был подавлен БПЛА, оснащенный термобарическим боеприпасом. Каховское направление Морские пехотинцы Северного флота, действующие в рамках группировки войск «Днепр», успешно применили барражирующий боеприпас «Ланцет» для уничтожения замаскированного артиллерийского орудия ВСУ на каховском участке. Цель была замечена с помощью оператора БПЛА на правом берегу Днепра. Атаки ВСУ на Белгородскую область Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела региона со стороны ВС Украины 22 сентября пострадали 15 мирных жителей. Двое из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, остальные 13 человек получают лечение в больницах. Гладков подчеркнул, что при необходимости пострадавшие будут транспортированы для лечения в Москву. Также в результате обстрела украинской армии пострадала инфраструктура в городе Губкин. Так, были повреждены остекление шести квартир в трех многоквартирных домах и десять легковых автомобилей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ прорывают оборону украинской армии у Угледара, что может привести к тому, что она будет взята в окружение. Также российские бойцы активно продвигаются в районе Пречистовки и ведут бои на западе Угледара в лесополосах. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Российские войска ведут мощные атаки и успешно прорывают оборону ВСУ в районе стратегически важного города Угледар. Подобное может привести к том, что украинская армия будет взята в окружение. Подразделения ВС РФ также активно продвигаются из района Пречистовки и ведут боевые действия в лесополосах западнее Угледара, которые направлены на перерезание логистических путей. Кроме того, украинские военные ресурсы сообщают о прорывах российских боевых машин пехоты (БМП) по направлению к Богоявленке. На южно-донецкое направлении идут тяжелые бои, ВСУ вынуждены отступать на участках шириной до шести километров и глубиной до трех километров. На правом фланге, в районе шахты «Южнодонбасская № 3» и севернее Водяного, российские подразделения также атакуют и продвигаются вперед, несмотря на ожесточенные бои, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов выразил уверенность в том, что ВСУ не имеют достаточно ресурсов для прорыва к Курской АЭС. За время боевых действий в Курской области линии обороны ВС РФ были значительно усилены. Не смотря на попытки улучшить свои тактические позиции на некоторых участках в Курской области, украинская армия понесла серьезные потери, потеряв более половины своей техники, которая была задействована для операций в данном регионе. Также ВСУ несут значительные потери в среди личного состава в регионе. По словам Апти Алаудинова, это приводит к тому, что группы украинских бойцов самовольно покидают свои позиции. Кроме того, генерал-майор сообщил об уничтожении российскими военными высококачественной техники НАТО, включая французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar, на курском направлении. Минобороны РФ сообщило об успешной операции расчета самоходной гаубицы 2С3 «Акация» группировки войск «Центр». В результате был уничтожен замаскированный опорный пункт ВС Украины. Помимо техники и личного состава противника, были уничтожены склад боекомплекта, что в последствии привело к его детонации. Минобороны объявило о том, что расчеты реактивной артиллерии группировки «Юг» провели успешную операцию по уничтожению опорного пункта ВСУ на донецком участке. Удар был нанесен с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Кроме того, Региональное управление ФСБ ДНР сообщило о срыве более 80 террористических атак с использованием украинских беспилотников за последнюю неделю. Эти действия были выполнены благодаря системе защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса». Среди отраженных атак был перехвачен FPV-дрон с самодельным взрывным устройством в Куйбышевском районе Донецка. Также возле одной из больниц в Кировском районе был подавлен БПЛА, оснащенный термобарическим боеприпасом. Морские пехотинцы Северного флота, действующие в рамках группировки войск «Днепр», успешно применили барражирующий боеприпас «Ланцет» для уничтожения замаскированного артиллерийского орудия ВСУ на каховском участке. Цель была замечена с помощью оператора БПЛА на правом берегу Днепра. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела региона со стороны ВС Украины 22 сентября пострадали 15 мирных жителей. Двое из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, остальные 13 человек получают лечение в больницах. Гладков подчеркнул, что при необходимости пострадавшие будут транспортированы для лечения в Москву. Также в результате обстрела украинской армии пострадала инфраструктура в городе Губкин. Так, были повреждены остекление шести квартир в трех многоквартирных домах и десять легковых автомобилей.