Губернатор Текслер обсудил планы работы с новым сенатором от Челябинской области

23 сентября 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер принял экс-мэра Челябинска и нового сенатора Наталью Котову Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с новым представителем региона в Совете Федерации Натальей Котовой. Они обсудили планы по продвижению интересов региона на федеральном уровне, сообщили URA.RU 23 сентября в правительстве области. Новость по теме Что известно о новом сенаторе от Челябинской области Наталье Котовой «Благодарю вас за работу на посту главы Челябинска в течение пяти лет. За это время город изменился в лучшую сторону. Это и благоустройство, и общественный транспорт, дороги. Уверен, что опыт и знания помогут вам и дальше служить Челябинской области, на посту сенатора можно сделать много полезного для региона уже с федерального уровня», — подчеркнул Алексей Текслер. Котова будет представлять в Совете Федерации исполнительную власть Челябинской области. Постановление о наделении Котовой полномочиями сенатора губернатор Алексей Текслер подписал сразу после своей инаугурации. Вновь избранная гордума Челябинска 24 сентября на первом заседании примет ее отставку, назначив и. о. мэра до выборов нового руководителя областного центра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с новым представителем региона в Совете Федерации Натальей Котовой. Они обсудили планы по продвижению интересов региона на федеральном уровне, сообщили URA.RU 23 сентября в правительстве области. «Благодарю вас за работу на посту главы Челябинска в течение пяти лет. За это время город изменился в лучшую сторону. Это и благоустройство, и общественный транспорт, дороги. Уверен, что опыт и знания помогут вам и дальше служить Челябинской области, на посту сенатора можно сделать много полезного для региона уже с федерального уровня», — подчеркнул Алексей Текслер. Котова будет представлять в Совете Федерации исполнительную власть Челябинской области. Постановление о наделении Котовой полномочиями сенатора губернатор Алексей Текслер подписал сразу после своей инаугурации. Вновь избранная гордума Челябинска 24 сентября на первом заседании примет ее отставку, назначив и. о. мэра до выборов нового руководителя областного центра.