Вице-мэр Астахов станет временным главой Челябинска после отставки Котовой

Александр Астахов станет врио мэра Челябинска в связи с переходом в Совет Федерации действующего градоначальника Натальи Котовой. Об этом сообщили URA.RU источники в политических кругах.
«Временно руководить городом до избрания нового главы будет вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. На первой сессии городской думы 24 сентября его утвердят в этом качестве», — сообщил инсайдер. В мэрии предложили дождаться решения депутатов.
Котова будет представлять в Совете Федерации исполнительную власть Челябинской области. Постановление о наделении Котовой полномочиями сенатора подписал губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации.
Вопрос о ее досрочной отставке депутаты городской думы рассмотрят 24 сентября. Встреча, на которой обсуждались планы работы Котовой в верхней палате парламента, глава региона обсудил с ней 23 сентября.
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