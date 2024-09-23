Вице-мэр Астахов станет временным главой Челябинска после отставки Котовой

23 сентября 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

Александр Астахов станет временным главой Челябинска вместо Натальи Котовой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Александр Астахов станет врио мэра Челябинска в связи с переходом в Совет Федерации действующего градоначальника Натальи Котовой. Об этом сообщили URA.RU источники в политических кругах. «Временно руководить городом до избрания нового главы будет вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. На первой сессии городской думы 24 сентября его утвердят в этом качестве», — сообщил инсайдер. В мэрии предложили дождаться решения депутатов. Котова будет представлять в Совете Федерации исполнительную власть Челябинской области. Постановление о наделении Котовой полномочиями сенатора подписал губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации. Вопрос о ее досрочной отставке депутаты городской думы рассмотрят 24 сентября. Встреча, на которой обсуждались планы работы Котовой в верхней палате парламента, глава региона обсудил с ней 23 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Александр Астахов станет врио мэра Челябинска в связи с переходом в Совет Федерации действующего градоначальника Натальи Котовой. Об этом сообщили URA.RU источники в политических кругах. «Временно руководить городом до избрания нового главы будет вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. На первой сессии городской думы 24 сентября его утвердят в этом качестве», — сообщил инсайдер. В мэрии предложили дождаться решения депутатов. Котова будет представлять в Совете Федерации исполнительную власть Челябинской области. Постановление о наделении Котовой полномочиями сенатора подписал губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации. Вопрос о ее досрочной отставке депутаты городской думы рассмотрят 24 сентября. Встреча, на которой обсуждались планы работы Котовой в верхней палате парламента, глава региона обсудил с ней 23 сентября.