HS: Эстония и Финляндия хотят перекрыть России доступ к Балтийскому морю

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Эстония и Финляндия хотят закрыть для России Балтийское море
Эстония и Финляндия хотят закрыть для России Балтийское море Фото:

Эстония и Финляндия намерены закрыть Финский залив для российских кораблей. Об этом газете Helsingin Sanomat сообщил командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило. По его словам, на основе расширения сотрудничества в сфере морской обороны, страны начали разработку конкретных планов, в случае необходимости полностью закрыть для кораблей из РФ Балтийское море.

«Военное сотрудничество между Финляндией и Эстонией все больше сосредоточено на морской обороне, и цель состоит в том, чтобы разработать конкретные планы того, как соседние страны могут закрыть Финский залив для российских кораблей в случае угрозы», — заявил Мерило. Об этом генерал-майор сообщил финской газете Helsingin Sanomat.

Эстонский командующий Силами обороны также уточнил, что страны готовы к военному ограничению деятельности России в Балтийском море. При этом не уточнив, существуют ли уже такие планы.

Ранее сообщалось, что страны Запада намерены превратить Балтийское море во «внутреннее море» НАТО, лишив Россию выхода к нему. По словам председателя Морской коллегии Николая Патрушева, североатлантический альянс также активно готовится нарастить присутствие в Черном море.

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Эстония и Финляндия намерены закрыть Финский залив для российских кораблей. Об этом газете Helsingin Sanomat сообщил командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило. По его словам, на основе расширения сотрудничества в сфере морской обороны, страны начали разработку конкретных планов, в случае необходимости полностью закрыть для кораблей из РФ Балтийское море. «Военное сотрудничество между Финляндией и Эстонией все больше сосредоточено на морской обороне, и цель состоит в том, чтобы разработать конкретные планы того, как соседние страны могут закрыть Финский залив для российских кораблей в случае угрозы», — заявил Мерило. Об этом генерал-майор сообщил финской газете Helsingin Sanomat. Эстонский командующий Силами обороны также уточнил, что страны готовы к военному ограничению деятельности России в Балтийском море. При этом не уточнив, существуют ли уже такие планы. Ранее сообщалось, что страны Запада намерены превратить Балтийское море во «внутреннее море» НАТО, лишив Россию выхода к нему. По словам председателя Морской коллегии Николая Патрушева, североатлантический альянс также активно готовится нарастить присутствие в Черном море.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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