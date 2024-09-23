HS: Эстония и Финляндия хотят перекрыть России доступ к Балтийскому морю

Эстония и Финляндия намерены закрыть Финский залив для российских кораблей. Об этом газете Helsingin Sanomat сообщил командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило. По его словам, на основе расширения сотрудничества в сфере морской обороны, страны начали разработку конкретных планов, в случае необходимости полностью закрыть для кораблей из РФ Балтийское море.
«Военное сотрудничество между Финляндией и Эстонией все больше сосредоточено на морской обороне, и цель состоит в том, чтобы разработать конкретные планы того, как соседние страны могут закрыть Финский залив для российских кораблей в случае угрозы», — заявил Мерило. Об этом генерал-майор сообщил финской газете Helsingin Sanomat.
Эстонский командующий Силами обороны также уточнил, что страны готовы к военному ограничению деятельности России в Балтийском море. При этом не уточнив, существуют ли уже такие планы.
Ранее сообщалось, что страны Запада намерены превратить Балтийское море во «внутреннее море» НАТО, лишив Россию выхода к нему. По словам председателя Морской коллегии Николая Патрушева, североатлантический альянс также активно готовится нарастить присутствие в Черном море.
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