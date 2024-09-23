Адвокат Жорин раскрыл, удастся ли Глюкoзе сохранить свое имя

Адвокат Жорин: Глюкoза не сможет обойти запрет на использование псевдонима
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Чистякова-Ионова борется за псевдоним ГлюкоZa
Наталья Чистякова-Ионова борется за псевдоним ГлюкоZa Фото:

Певица Глюкоза, она же Наталья Чистякова-Ионова, нашла способ обойти запрет бывшего продюсера Максима Фадеева на использование придуманного им сценического псевдонима. Она сменила написание на русское и надеется таким образом избежать юридических проблем. Адвокат Сергей Жорин в беседе с корреспондентом URA.RU объяснил, поможет ли такой способ артистке.

«Этот „ход конем“ может и сработать. Смею предположить, что если говорить о товарном знаке „Глюк'oZа“, который принадлежит Максиму Фадееву, возможно, охраняется только изобразительная часть этого товарного знака: его описание определенным образом. Скорее всего, само слово „глюкоза“ и его значение не подлежит охране. Что такое глюкоза в широком понимании — это быстрый углевод, запретить использовать это слово невозможно.

Я думаю, что в теории это может сработать. Но есть вариант, что этого не случится. Есть такое понятие как «сходство до степени смешения». Поэтому если дело все-таки дойдет до суда, окончательное решение будет принято там», — пояснил адвокат.

Сергей Жорин подчеркнул, что команда певицы, конечно, создала определенную сложность для привлечения к возможной ответственности, но все-таки подобные вопросы должен решать суд.

Максим Фадеев в конце 2023 года заявил, что заберет у бывшей подопечной сценический псевдоним. Продюсер объяснил это тем, что Наталья дискредитирует этот нейминг и подчеркнул, что не хочет ассоциироваться с Чистяковой-Ионовой. Тогда причиной такого категоричного решения стало участие артистки в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой. Кроме того, Фадеев заявил, что перезапустит проект «Глюк'oZа» с новой артисткой.

В июле 2024 года Фадеев подал заявку на регистрацию изображения персонажа Глюк'oZа в качестве товарного знака. Соответствующая информация размещена на сайте Роспатента.

Бывшая подопечная Максима Фадеева продолжает музыкальную карьеру, а заодно попадает в новые скандалы. Один из последних случился в Красноярске, где Наталья появилась на сцене в не адекватном состоянии.

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Певица Глюкоза, она же Наталья Чистякова-Ионова, нашла способ обойти запрет бывшего продюсера Максима Фадеева на использование придуманного им сценического псевдонима. Она сменила написание на русское и надеется таким образом избежать юридических проблем. Адвокат Сергей Жорин в беседе с корреспондентом URA.RU объяснил, поможет ли такой способ артистке. Я думаю, что в теории это может сработать. Но есть вариант, что этого не случится. Есть такое понятие как «сходство до степени смешения». Поэтому если дело все-таки дойдет до суда, окончательное решение будет принято там», — пояснил адвокат. Сергей Жорин подчеркнул, что команда певицы, конечно, создала определенную сложность для привлечения к возможной ответственности, но все-таки подобные вопросы должен решать суд. Максим Фадеев в конце 2023 года заявил, что заберет у бывшей подопечной сценический псевдоним. Продюсер объяснил это тем, что Наталья дискредитирует этот нейминг и подчеркнул, что не хочет ассоциироваться с Чистяковой-Ионовой. Тогда причиной такого категоричного решения стало участие артистки в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой. Кроме того, Фадеев заявил, что перезапустит проект «Глюк'oZа» с новой артисткой. В июле 2024 года Фадеев подал заявку на регистрацию изображения персонажа Глюк'oZа в качестве товарного знака. Соответствующая информация размещена на сайте Роспатента. Бывшая подопечная Максима Фадеева продолжает музыкальную карьеру, а заодно попадает в новые скандалы. Один из последних случился в Красноярске, где Наталья появилась на сцене в не адекватном состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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