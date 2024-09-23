Израиль начал военную операцию в Ливане

Израильская армия начала упреждающую наступательную операцию против «Хезболлах», нацеливаясь на уничтожение военной инфраструктуры, которую организация строила в течение последних 20 лет. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви.
«Сегодня утром ЦАХАЛ начал упреждающую наступательную операцию. По сути, мы нацеливаемся на боевую инфраструктуру, которую „Хезболла“ строила последние 20 лет», — заявил Халеви. Его слова передает официальный telegram-канал Армии обороны Израиля. Генерал-лейтенант также отметил, что операция направлена на создание условий для возвращения жителей севера в свои дома.
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