Генерал-майору Попову утвердили обвинительное заключение

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Военная прокуратура утвердила обвинение против Попова
Военная прокуратура утвердила обвинение против Попова Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Главная военная прокуратура (ГВП) утвердила обвинительное заключение в отношении генерал-майора Ивана Попова. Об этом рассказал его адвокат.

«ГВП утвердила обвинительное заключение по делу Попова», — передает слова адвоката ТАСС. Защитник добавил, что обвинение будет передано в Тамбовский гарнизонный суд для рассмотрения.

Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова перевели на домашний арест по делу о крупном мошенничестве. Военный суд удовлетворил просьбу Следственного комитета (СК), отмечая, что Попов обвиняется в продаже более 1,7 тысячи тонн металла, предназначенного для строительства укреплений в Запорожской области, на сумму свыше 130 миллионов рублей.

Суд также ограничил время для ознакомления с материалами дела. Адвокат Попова не согласен с этим решением и настаивает на допросе ключевых свидетелей. 22 сентября стало известно, что командиры 58-й армии готовы дать показания по делу Попова, передает «Царьград».

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Главная военная прокуратура (ГВП) утвердила обвинительное заключение в отношении генерал-майора Ивана Попова. Об этом рассказал его адвокат. «ГВП утвердила обвинительное заключение по делу Попова», — передает слова адвоката ТАСС. Защитник добавил, что обвинение будет передано в Тамбовский гарнизонный суд для рассмотрения. Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова перевели на домашний арест по делу о крупном мошенничестве. Военный суд удовлетворил просьбу Следственного комитета (СК), отмечая, что Попов обвиняется в продаже более 1,7 тысячи тонн металла, предназначенного для строительства укреплений в Запорожской области, на сумму свыше 130 миллионов рублей. Суд также ограничил время для ознакомления с материалами дела. Адвокат Попова не согласен с этим решением и настаивает на допросе ключевых свидетелей. 22 сентября стало известно, что командиры 58-й армии готовы дать показания по делу Попова, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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