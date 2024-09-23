Генерал-майору Попову утвердили обвинительное заключение

Главная военная прокуратура (ГВП) утвердила обвинительное заключение в отношении генерал-майора Ивана Попова. Об этом рассказал его адвокат.
«ГВП утвердила обвинительное заключение по делу Попова», — передает слова адвоката ТАСС. Защитник добавил, что обвинение будет передано в Тамбовский гарнизонный суд для рассмотрения.
Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова перевели на домашний арест по делу о крупном мошенничестве. Военный суд удовлетворил просьбу Следственного комитета (СК), отмечая, что Попов обвиняется в продаже более 1,7 тысячи тонн металла, предназначенного для строительства укреплений в Запорожской области, на сумму свыше 130 миллионов рублей.
Суд также ограничил время для ознакомления с материалами дела. Адвокат Попова не согласен с этим решением и настаивает на допросе ключевых свидетелей. 22 сентября стало известно, что командиры 58-й армии готовы дать показания по делу Попова, передает «Царьград».
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