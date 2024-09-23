23 сентября 2024

Военкор Коц: после смерти Эрнеста и Гудвина запланированы перестановки кадров

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По словам Коца, перестановки коснулись практически всех подразделений полка
По словам Коца, перестановки коснулись практически всех подразделений полка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После смерти российских бойцов Дмитрия Лысаковского (позывной «Гудвин») и Сергея Грицая (позывной «Эрнест») в их полку проведены кадровые перестановки и изменения в области комплектования подразделениями БПЛА. Об этом заявил военкор Александр Коц со ссылкой на источники.

«Министром обороны отданы указания об усилении 87-го отдельного стрелкового полка опытными кадровыми офицерами командного состава и политорганов… Заместителем командира полка назначен кадровый военнослужащий... Кадровые изменения проведены практически во всех подразделениях полка (батальонах, ротах, взводах)», — написал Коц в своем telegram-канале.

Ранее занимавший должность начальника штаба офицер переведен на нижестоящую должность командира стрелкового батальона. Заместителем командира 7-ОСП по военно-политической работе также назначен опытный офицер. Помимо этого, к дисциплинарной ответственности привлекли ряд должностных лиц.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил детально разобраться в гибели российских бойцов. По информации общественников и военкоров, бойцов, предположительно, могли умышленно отправить на штурм, так как те обладали информацией о преступлениях руководителей их подразделения. В своих обращениях они обвиняли командира 87-го полка в пособничестве наркоторговле и сотрудничестве с западными разведками. Подробнее о бойцах — в материале URA.RU.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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После смерти российских бойцов Дмитрия Лысаковского (позывной «Гудвин») и Сергея Грицая (позывной «Эрнест») в их полку проведены кадровые перестановки и изменения в области комплектования подразделениями БПЛА. Об этом заявил военкор Александр Коц со ссылкой на источники. «Министром обороны отданы указания об усилении 87-го отдельного стрелкового полка опытными кадровыми офицерами командного состава и политорганов… Заместителем командира полка назначен кадровый военнослужащий... Кадровые изменения проведены практически во всех подразделениях полка (батальонах, ротах, взводах)», — написал Коц в своем telegram-канале. Ранее занимавший должность начальника штаба офицер переведен на нижестоящую должность командира стрелкового батальона. Заместителем командира 7-ОСП по военно-политической работе также назначен опытный офицер. Помимо этого, к дисциплинарной ответственности привлекли ряд должностных лиц. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил детально разобраться в гибели российских бойцов. По информации общественников и военкоров, бойцов, предположительно, могли умышленно отправить на штурм, так как те обладали информацией о преступлениях руководителей их подразделения. В своих обращениях они обвиняли командира 87-го полка в пособничестве наркоторговле и сотрудничестве с западными разведками. Подробнее о бойцах — в материале URA.RU. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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