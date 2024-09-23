23 сентября 2024

Алаудинов заявил о росте числа солдат ВСУ, отказывающихся выполнять приказы

Алаудинов: очень много солдат ВСУ бросают свои позиции в Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Очень много бойцов Украины уже начали бросать свои позиции, заявил Алаудинов
Очень много бойцов Украины уже начали бросать свои позиции, заявил Алаудинов Фото:

Солдаты ВСУ в Курской области начинают отказываться от выполнения приказов и покидают свои позиции. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«Мы фиксируем, что очень много бойцов Украины уже начали бросать свои позиции и убегать на ту сторону. Мы уже даже по допросам понимаем, что они отказываются подчиняться своему руководству и в большей своей степени все больше и больше принимают решения убегать», — сообщил Алаудинов РИА Новости.

Генерал-майор подчеркнул, что информация о ситуации и настроениях в рядах ВСУ получается через пленных. Данные аналитических справок, попадающих в руки российской стороны, позволяют получить ценную информацию для действий на передовой, поделился Алаудинов.

По его данным, в рядах ВСУ на территории Курской области присутствуют иностранные подразделения.  По его словам, иностранные военные не только присутствуют в составе ВСУ, но и выполняют штурмовые действия, организуя взаимодействие в рамках операции.

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Солдаты ВСУ в Курской области начинают отказываться от выполнения приказов и покидают свои позиции. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. «Мы фиксируем, что очень много бойцов Украины уже начали бросать свои позиции и убегать на ту сторону. Мы уже даже по допросам понимаем, что они отказываются подчиняться своему руководству и в большей своей степени все больше и больше принимают решения убегать», — сообщил Алаудинов РИА Новости. Генерал-майор подчеркнул, что информация о ситуации и настроениях в рядах ВСУ получается через пленных. Данные аналитических справок, попадающих в руки российской стороны, позволяют получить ценную информацию для действий на передовой, поделился Алаудинов. По его данным, в рядах ВСУ на территории Курской области присутствуют иностранные подразделения.  По его словам, иностранные военные не только присутствуют в составе ВСУ, но и выполняют штурмовые действия, организуя взаимодействие в рамках операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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