Алаудинов заявил о росте числа солдат ВСУ, отказывающихся выполнять приказы

Солдаты ВСУ в Курской области начинают отказываться от выполнения приказов и покидают свои позиции. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
«Мы фиксируем, что очень много бойцов Украины уже начали бросать свои позиции и убегать на ту сторону. Мы уже даже по допросам понимаем, что они отказываются подчиняться своему руководству и в большей своей степени все больше и больше принимают решения убегать», — сообщил Алаудинов РИА Новости.
Генерал-майор подчеркнул, что информация о ситуации и настроениях в рядах ВСУ получается через пленных. Данные аналитических справок, попадающих в руки российской стороны, позволяют получить ценную информацию для действий на передовой, поделился Алаудинов.
По его данным, в рядах ВСУ на территории Курской области присутствуют иностранные подразделения. По его словам, иностранные военные не только присутствуют в составе ВСУ, но и выполняют штурмовые действия, организуя взаимодействие в рамках операции.
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