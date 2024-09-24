Челябинец оскорбил ямальского судью и отправился в колонию

Суд Нового Уренгоя приговорил жителя Магнитогорска за оскорбление судьи
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинец оскорбил судью в Новом Уренгое и получил реальный срок
Челябинец оскорбил судью в Новом Уренгое и получил реальный срок Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) суд признал жителя Магнитогорска (Челябинская область) виновным в оскорблениях членов суда и судьи. Он отправится в колонию строгого режима, сообщает пресс-служба окружного управления следкома.

«В Новом Уренгое суд вынес приговор жителю Магнитогорска за оскорбление судьи. Виновному назначено наказание в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.

Мужчина был ранее осужден по другому уголовному делу и приговорен к исправительным работам, но часть наказания не отбыл. Уголовно-исполнительная инспекция ходатайствовала о замене не отбытой части наказания на более строгий вид наказания. Осужденному это не понравилось и он стал оскорблять как членов инспекции, так и судью. 

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства и судьи. Обвинительное заключение было поддержано окружной прокуратурой. По приговору суда житель Магнитогорска отправится в колонию.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) суд признал жителя Магнитогорска (Челябинская область) виновным в оскорблениях членов суда и судьи. Он отправится в колонию строгого режима, сообщает пресс-служба окружного управления следкома. «В Новом Уренгое суд вынес приговор жителю Магнитогорска за оскорбление судьи. Виновному назначено наказание в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. Мужчина был ранее осужден по другому уголовному делу и приговорен к исправительным работам, но часть наказания не отбыл. Уголовно-исполнительная инспекция ходатайствовала о замене не отбытой части наказания на более строгий вид наказания. Осужденному это не понравилось и он стал оскорблять как членов инспекции, так и судью.  В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства и судьи. Обвинительное заключение было поддержано окружной прокуратурой. По приговору суда житель Магнитогорска отправится в колонию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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