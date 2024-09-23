23 сентября 2024

У переправы через Обь в ЯНАО снова пробка: движение паромов приостановили. Скрин

Движение паромов на Ямале приостановили из-за усиления ветра
© Служба новостей «URA.RU»
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На Оби поднялся сильный ветер, движение паромов остановили
На Оби поднялся сильный ветер, движение паромов остановили Фото:

Речная переправа через Обь в ЯНАО снова приостановила свою работу — движение паромов затруднено из-за усиления ветра. Со стороны Лабытнанги наблюдается долгая очередь из скопившегося транспорта. О ситуации сообщает окружной департамент транспорта.

«Переправа приостановила работу из-за усиления ветра», — сообщает ведомство в VK. Как следует из данных видеонаблюдения, на переправе со стороны Лабытнанги скопилась длинная очередь из транспорта. Со стороны Салехарда большой пробки нет.

Движение со стороны Лабытнанги
Движение со стороны Лабытнанги
Фото:
Движение со стороны Салехарда
Движение со стороны Салехарда
Фото:

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Речная переправа через Обь в ЯНАО снова приостановила свою работу — движение паромов затруднено из-за усиления ветра. Со стороны Лабытнанги наблюдается долгая очередь из скопившегося транспорта. О ситуации сообщает окружной департамент транспорта. «Переправа приостановила работу из-за усиления ветра», — сообщает ведомство в VK. Как следует из данных видеонаблюдения, на переправе со стороны Лабытнанги скопилась длинная очередь из транспорта. Со стороны Салехарда большой пробки нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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