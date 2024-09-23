На Оби поднялся сильный ветер, движение паромов остановили
Речная переправа через Обь в ЯНАО снова приостановила свою работу — движение паромов затруднено из-за усиления ветра. Со стороны Лабытнанги наблюдается долгая очередь из скопившегося транспорта. О ситуации сообщает окружной департамент транспорта.
«Переправа приостановила работу из-за усиления ветра», — сообщает ведомство в VK. Как следует из данных видеонаблюдения, на переправе со стороны Лабытнанги скопилась длинная очередь из транспорта. Со стороны Салехарда большой пробки нет.
Движение со стороны Лабытнанги
Движение со стороны Салехарда
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