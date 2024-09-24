Пиар-директор Ольги Бузовой объяснил причину ее скромного райдера

Ольга Бузова во время гастролей в Екатеринбург удивила своим бытовым райдером. В нем нет никаких излишеств, которые могла бы позволить себе вписать звезда ее уровня. В беседе с корреспондентом URA.RU пиар-директор звезды Антон Богословский объяснил, почему у поющей телеведущей такой райдер.
Среди требований Бузовой: зеркало, пять полотенец, белый халат, тапочки, отпариватель, сухие и влажные салфетки. На столе должны быть чай с медом и лимоном, вода, фрукты, овощная нарезка, орешки нескольких видов, сыр и докторская колбаса.
«Ольга просит только то, что ей действительно необходимо в данный момент, не озадачивая организаторов излишествами. В ее гримерной действительно простой бытовой райдер в виде бутербродов для перекусов и воды. И необходимые для выступления вещи: отпариватель, чтобы выйти к зрителю в красивом отглаженном наряде. Если Ольга выступает с танцорами, для них необходимы бумажные полотенца на сцену», — пояснил Богословский.
Продюсер Сергей Дворцов в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил, что райдер у Бузовой вполне адекватный. «Ее продюсер Арам Арчер сделал все, чтобы публика любила Ольгу и приходила на ее концерты за любые деньги. Она берет своей харизмой и сексуальностью. Что касается райдера, то он в целом у всех разный. У кого-то из артистов максимум пафоса, у других в приоритете просто доехать, выступить, взять гонорар и уехать.
Из райдеров с требованиями могу вспомнить Стаса Михайлова и Григория Лепса. Но даже там у них нет ничего необычного или завышенного, все соответствует их статусу. Например, Михайлов требует, чтобы на гастролях его сопровождала жена. Он не летает российскими самолетами Sukhoi Superjet, а по городу предпочитает передвигаться на американской или немецкой машине представительского класса не старше трех лет. А еще певец не использует одноразовую посуду. У Лепса в гримерной должны быть три сырых яйца и качественная туалетная бумага. Вполне себе адекватные требования», — пояснил Дворцов.
Бузова начала сольную музыкальную карьеру после развода с мужем Дмитрием Тарасовым в 2016 году. Ее хит «Мало половин» до сих пор является любимым треком зрителей.
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