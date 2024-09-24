В пробах после отравления семьи в Красноярском крае нашли следы дихлофоса

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Следы дихлофоса были обнаружены в организме отравившихся членов семьи в Красноярском крае
Следы дихлофоса были обнаружены в организме отравившихся членов семьи в Красноярском крае Фото:
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Следы вещества, характерного для инсектицидных средств, обнаружены в пробах рвотных масс отравившейся семьи из Красноярского края. Эксперты предполагают, что это мог быть дихлофос. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«По результатам исследований, проведённых в пробах рвотных масс, обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых», — говорится в заявлении пресс-службы СК. Уточняется, что эксперты проводят исследования в отношении аэрозольного дихлофоса.

Согласно информации следствия, инцидент произошел после употребления семьей курицы и пельменей. Четверо детей и двое взрослых были госпитализированы с признаками отравления, впоследствии дети скончались. Рассматривались две основные версии: ингаляция паров аэрозоля от насекомых и употребление токсичного вещества в пищу.

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Следы вещества, характерного для инсектицидных средств, обнаружены в пробах рвотных масс отравившейся семьи из Красноярского края. Эксперты предполагают, что это мог быть дихлофос. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. «По результатам исследований, проведённых в пробах рвотных масс, обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых», — говорится в заявлении пресс-службы СК. Уточняется, что эксперты проводят исследования в отношении аэрозольного дихлофоса. Согласно информации следствия, инцидент произошел после употребления семьей курицы и пельменей. Четверо детей и двое взрослых были госпитализированы с признаками отравления, впоследствии дети скончались. Рассматривались две основные версии: ингаляция паров аэрозоля от насекомых и употребление токсичного вещества в пищу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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