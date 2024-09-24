Челябинский суд прекратил спор об участках под метротрам

Арбитражный суд Челябинской области прекратил процесс, в котором оспаривалось изъятие земельного участка под строительство метротрама. Как 24 сентября сообщили в пресс-службе суда, бизнесвумен Виталия Червонова отказалась от иска.
«В ходе судебного заседания 24 сентября истец отказался от своих исковых требований. Производство по делу было прекращено», — отметили в суде.
В деле оспаривалось решение о выкупе земельных участков, предназначенных для государственных нужд в рамках проекта строительства метротрама в Челябинске. Червонова требовала признать незаконным распоряжение правительства региона о выкупе ее земельного участка.
Предметом рассмотрения стал участок на улице Воровского, 2. Размер земли составляет 5,4 тысячи квадратных метров, недвижимость расположена у здания арбитражного суда. Иск Червоновой был подан в марте, он стал первым. В апреле в суд также поступило заявление от научно-исследовательского института пигментных материалов (НИИ) относительно участка в Калининском районе. Второй иск также отозван.
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