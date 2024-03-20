Челябинская бизнес-леди требует вернуть изъятый под метротрамвай участок

20 марта 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

Бизнесвумен Виталия Червонова намерена вернуть землю обратно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предприниматель Виталия Червонова в Челябинске потребовала вернуть земельный участок, изъятый под строительство метротрамвая. Как следует из картотеки арбитражных дел, предварительное судебное заседание состоится 11 апреля. «Индивидуальный предприниматель Виталия Червонова обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением к правительству региона. Просит признать незаконным распоряжение в части изъятия земельного участка», — отмечено в документе. Бизнес-леди потребовала обязать власти исключить землю из перечня участков, изымаемых у правообладателей для региональных нужд. Документ вышел в декабре 2023 года. Спорным стал участок площадью 5,4 тысячи квадратных метров у здания арбитражного суда на улице Воровского, 2. Участок стал вторым по величине. Больше только земля на улице Каслинской. Там площадь объекта превысила 10,2 тысячи кв метров. Всего в распоряжении об изъятии значится 38 участков. Земля располагается в Центральном, Советском, Калининском и Курчатовском районах. «Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области проинформировано о том, что на 11 апреля назначено предварительное судебное заседание. До решения арбитражного суда не считаем возможным предоставить комментарий», — уточнили URA.RU в пресс-службе правительства региона. Контактов Червоновой в открытом доступе при подготовке материала URA.RU обнаружить не удалось. При поступлении комментария информагентство предоставит площадку для его публикации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприниматель Виталия Червонова в Челябинске потребовала вернуть земельный участок, изъятый под строительство метротрамвая. Как следует из картотеки арбитражных дел, предварительное судебное заседание состоится 11 апреля. «Индивидуальный предприниматель Виталия Червонова обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением к правительству региона. Просит признать незаконным распоряжение в части изъятия земельного участка», — отмечено в документе. Бизнес-леди потребовала обязать власти исключить землю из перечня участков, изымаемых у правообладателей для региональных нужд. Документ вышел в декабре 2023 года. Спорным стал участок площадью 5,4 тысячи квадратных метров у здания арбитражного суда на улице Воровского, 2. Участок стал вторым по величине. Больше только земля на улице Каслинской. Там площадь объекта превысила 10,2 тысячи кв метров. Всего в распоряжении об изъятии значится 38 участков. Земля располагается в Центральном, Советском, Калининском и Курчатовском районах. «Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области проинформировано о том, что на 11 апреля назначено предварительное судебное заседание. До решения арбитражного суда не считаем возможным предоставить комментарий», — уточнили URA.RU в пресс-службе правительства региона. Контактов Червоновой в открытом доступе при подготовке материала URA.RU обнаружить не удалось. При поступлении комментария информагентство предоставит площадку для его публикации.