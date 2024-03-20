Челябинская бизнес-леди требует вернуть изъятый под метротрамвай участок

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Публичные слушания по правилам благоустройства. Курган, чиновница, совещание, заседание, женские руки, руки
Бизнесвумен Виталия Червонова намерена вернуть землю обратно Фото:

Предприниматель Виталия Червонова в Челябинске потребовала вернуть земельный участок, изъятый под строительство метротрамвая. Как следует из картотеки арбитражных дел, предварительное судебное заседание состоится 11 апреля.

«Индивидуальный предприниматель Виталия Червонова обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением к правительству региона. Просит признать незаконным распоряжение в части изъятия земельного участка», — отмечено в документе.

Бизнес-леди потребовала обязать власти исключить землю из перечня участков, изымаемых у правообладателей для региональных нужд. Документ вышел в декабре 2023 года.

Спорным стал участок площадью 5,4 тысячи квадратных метров у здания арбитражного суда на улице Воровского, 2. Участок стал вторым по величине. Больше только земля на улице Каслинской. Там площадь объекта превысила 10,2 тысячи кв метров. Всего в распоряжении об изъятии значится 38 участков. Земля располагается в Центральном, Советском, Калининском и Курчатовском районах.

«Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области проинформировано о том, что на 11 апреля назначено предварительное судебное заседание. До решения арбитражного суда не считаем возможным предоставить комментарий», — уточнили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

Контактов Червоновой в открытом доступе при подготовке материала URA.RU обнаружить не удалось. При поступлении комментария информагентство предоставит площадку для его публикации.

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Предприниматель Виталия Червонова в Челябинске потребовала вернуть земельный участок, изъятый под строительство метротрамвая. Как следует из картотеки арбитражных дел, предварительное судебное заседание состоится 11 апреля. «Индивидуальный предприниматель Виталия Червонова обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением к правительству региона. Просит признать незаконным распоряжение в части изъятия земельного участка», — отмечено в документе. Бизнес-леди потребовала обязать власти исключить землю из перечня участков, изымаемых у правообладателей для региональных нужд. Документ вышел в декабре 2023 года. Спорным стал участок площадью 5,4 тысячи квадратных метров у здания арбитражного суда на улице Воровского, 2. Участок стал вторым по величине. Больше только земля на улице Каслинской. Там площадь объекта превысила 10,2 тысячи кв метров. Всего в распоряжении об изъятии значится 38 участков. Земля располагается в Центральном, Советском, Калининском и Курчатовском районах. «Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области проинформировано о том, что на 11 апреля назначено предварительное судебное заседание. До решения арбитражного суда не считаем возможным предоставить комментарий», — уточнили URA.RU в пресс-службе правительства региона. Контактов Червоновой в открытом доступе при подготовке материала URA.RU обнаружить не удалось. При поступлении комментария информагентство предоставит площадку для его публикации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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