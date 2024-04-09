В Челябинске еще одна фирма потребовала вернуть участок, изъятый под метротрам

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Публичные слушания по метротрамваю и мосту по улице Энгельса. Челябинск, публичные слушания, проект метротрамвая
В Челябинске оспорили изъятие второго участка под метротрам Фото:

В Челябинске еще одна компания вслед за бизнесвумен Виталией Червоновой потребовала вернуть земельный участок, изъятый властями под строительство линии метротрамвая. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, спор начал научно-исследовательский институт пигментных материалов (НИИ).

«Принять заявление к производству арбитражного суда, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечено в определении суда.

Иск подан к правительству региона. Согласно данным публичной кадастровой карты, стоимость объекта оценена в 15,4 млн рублей. На участке находятся лабораторный корпус, гараж, склад, кондиционерная с помещением сварочного отделения. Площадь земли составляет 14,8 тысячи кв метров. Располагается участок в Калининском районе.

Согласно данным СБИС, НИИ производит краски и лаки. При подготовке материала URA.RU направило запрос истцу, оставшийся к моменту публикации без ответа. В пресс-службе правительства региона ранее отметили, что до исхода суда процесс не комментируют.

Червонова свой иск подала в марте. Бизнесвумен потребовала признать незаконным распоряжение в части изъятия земельного участка на улице Воровского за зданием арбитражного суда.

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В Челябинске еще одна компания вслед за бизнесвумен Виталией Червоновой потребовала вернуть земельный участок, изъятый властями под строительство линии метротрамвая. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, спор начал научно-исследовательский институт пигментных материалов (НИИ). «Принять заявление к производству арбитражного суда, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечено в определении суда. Иск подан к правительству региона. Согласно данным публичной кадастровой карты, стоимость объекта оценена в 15,4 млн рублей. На участке находятся лабораторный корпус, гараж, склад, кондиционерная с помещением сварочного отделения. Площадь земли составляет 14,8 тысячи кв метров. Располагается участок в Калининском районе. Согласно данным СБИС, НИИ производит краски и лаки. При подготовке материала URA.RU направило запрос истцу, оставшийся к моменту публикации без ответа. В пресс-службе правительства региона ранее отметили, что до исхода суда процесс не комментируют. Червонова свой иск подала в марте. Бизнесвумен потребовала признать незаконным распоряжение в части изъятия земельного участка на улице Воровского за зданием арбитражного суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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