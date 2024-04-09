Экономика Бизнес В Челябинске еще одна фирма потребовала вернуть участок, изъятый под метротрам 09 апреля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 + В Челябинске оспорили изъятие второго участка под метротрам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске еще одна компания вслед за бизнесвумен Виталией Червоновой потребовала вернуть земельный участок, изъятый властями под строительство линии метротрамвая. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, спор начал научно-исследовательский институт пигментных материалов (НИИ). «Принять заявление к производству арбитражного суда, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечено в определении суда. Иск подан к правительству региона. Согласно данным публичной кадастровой карты, стоимость объекта оценена в 15,4 млн рублей. На участке находятся лабораторный корпус, гараж, склад, кондиционерная с помещением сварочного отделения. Площадь земли составляет 14,8 тысячи кв метров. Располагается участок в Калининском районе. Согласно данным СБИС, НИИ производит краски и лаки. При подготовке материала URA.RU направило запрос истцу, оставшийся к моменту публикации без ответа. В пресс-службе правительства региона ранее отметили, что до исхода суда процесс не комментируют. Червонова свой иск подала в марте. Бизнесвумен потребовала признать незаконным распоряжение в части изъятия земельного участка на улице Воровского за зданием арбитражного суда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске еще одна компания вслед за бизнесвумен Виталией Червоновой потребовала вернуть земельный участок, изъятый властями под строительство линии метротрамвая. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, спор начал научно-исследовательский институт пигментных материалов (НИИ). «Принять заявление к производству арбитражного суда, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечено в определении суда. Иск подан к правительству региона. Согласно данным публичной кадастровой карты, стоимость объекта оценена в 15,4 млн рублей. На участке находятся лабораторный корпус, гараж, склад, кондиционерная с помещением сварочного отделения. Площадь земли составляет 14,8 тысячи кв метров. Располагается участок в Калининском районе. Согласно данным СБИС, НИИ производит краски и лаки. При подготовке материала URA.RU направило запрос истцу, оставшийся к моменту публикации без ответа. В пресс-службе правительства региона ранее отметили, что до исхода суда процесс не комментируют. Червонова свой иск подала в марте. Бизнесвумен потребовала признать незаконным распоряжение в части изъятия земельного участка на улице Воровского за зданием арбитражного суда. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям