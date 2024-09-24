Экс-полпред Якушев назвал главный итог работы, прощаясь с Уралом

Экс-полпред президента Якушев попрощался с УрФО

24 сентября 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев работал в статусе полпреда с ноября 2020-го Фото: Роман Наумов © URA.RU Покинувший должность полпреда президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявил, что за годы его работы уральские регионы «стали одной мощной командой». Прощальное обращение Якушева к уральцам опубликовано в telegram-канале полпредства. Якушев, возглавивший полпредство в ноябре 2020 года, отметил, что за это время страна и субъекты УрФО столкнулись с мощнейшими вызовами: сначала пандемия коронавируса, затем давление Запада на Россию после начала спецоперации на Украине. «Приходилось в короткие сроки существенно увеличивать объемы производства предприятий оборонно-промышленного комплекса», — вспомнил теперь уже бывший полпред. Он также отметил, что «параллельно все регионы УрФО держали заданные темпы реализации национальных проектов, работали над достижением национальных целей, улучшением уровня жизни уральцев». «На мой взгляд, все субъекты стали одной мощной командой, поддерживали друг друга делом и советом», — подчеркнул Якушев. И пообещал: «Мы все, каждый на своем месте, продолжим трудиться, чтобы эта слаженное взаимодействие продолжилось. Чтобы цели специальной военной операции были достигнуты, и Победа наступила как можно быстрее». Указ о сложении с Якушева полномочий полпреда глава государства Владимир Путин подписал 24 сентября. Якушев переходит в Совет Федерации, а чуть позже станет полновесным секретарем генсовета «Единой России». В полпредстве его, как ожидается, сменит спикер парламента ДНР Артем Жога. С аппаратом полпредства, уральскими силовиками и чиновниками Якушев попрощался лично. В разные дни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Покинувший должность полпреда президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявил, что за годы его работы уральские регионы «стали одной мощной командой». Прощальное обращение Якушева к уральцам опубликовано в telegram-канале полпредства. Якушев, возглавивший полпредство в ноябре 2020 года, отметил, что за это время страна и субъекты УрФО столкнулись с мощнейшими вызовами: сначала пандемия коронавируса, затем давление Запада на Россию после начала спецоперации на Украине. «Приходилось в короткие сроки существенно увеличивать объемы производства предприятий оборонно-промышленного комплекса», — вспомнил теперь уже бывший полпред. Он также отметил, что «параллельно все регионы УрФО держали заданные темпы реализации национальных проектов, работали над достижением национальных целей, улучшением уровня жизни уральцев». «На мой взгляд, все субъекты стали одной мощной командой, поддерживали друг друга делом и советом», — подчеркнул Якушев. И пообещал: «Мы все, каждый на своем месте, продолжим трудиться, чтобы эта слаженное взаимодействие продолжилось. Чтобы цели специальной военной операции были достигнуты, и Победа наступила как можно быстрее». Указ о сложении с Якушева полномочий полпреда глава государства Владимир Путин подписал 24 сентября. Якушев переходит в Совет Федерации, а чуть позже станет полновесным секретарем генсовета «Единой России». В полпредстве его, как ожидается, сменит спикер парламента ДНР Артем Жога. С аппаратом полпредства, уральскими силовиками и чиновниками Якушев попрощался лично. В разные дни.