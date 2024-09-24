«Поехал искать сына»: сбивший женщину свердловский депутат переживал личную трагедию

Депутат кушвинской гордумы (Свердловская область) Михаил Потапов, сбивший женщину и скрывшийся с места ДТП, в момент аварии находился в подавленном состоянии. Два года назад у него произошла трагедия — погиб сын-студент, а в день ДТП он отправился на поиски второго сына, который не выходил на связь. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с материалами дела.
«Он тяжело переживал смерть сына два года назад, на это наложился развод с женой. Это большая личная трагедия, которую он до сих пор проживает. На днях он отправился искать младшего сына, которому семейная драма тоже дается тяжело, в этот момент и сбил пешехода», — рассказал собеседник. Корреспондент дозвонился до Потапова, но тот не стал общаться и сбросил трубку. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться.
Авария произошла 22 августа. Потапов, сбив женщину, отправился домой. Инспекторам он позднее заявил, что не заметил ее. Когда к нему пришли гаишники, то был пьян. На него составили три административных материала, ему грозит штраф или лишение прав.
Депутатом Потапов стал по результатам довыборов, которые прошли в кушвинском округе 7—8 сентября. Ему достался мандат владельца крупнейших управляющих компаний города Бориса Жевлакова, к которому были претензии у прокуратуры.
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