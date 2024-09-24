«Поехал искать сына»: сбивший женщину свердловский депутат переживал личную трагедию

У свердловского депутата Потапова, сбившего женщину, погиб сын

24 сентября 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Авария с участием Михаила Потапова произошла 22 сентября (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Депутат кушвинской гордумы (Свердловская область) Михаил Потапов, сбивший женщину и скрывшийся с места ДТП, в момент аварии находился в подавленном состоянии. Два года назад у него произошла трагедия — погиб сын-студент, а в день ДТП он отправился на поиски второго сына, который не выходил на связь. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с материалами дела. «Он тяжело переживал смерть сына два года назад, на это наложился развод с женой. Это большая личная трагедия, которую он до сих пор проживает. На днях он отправился искать младшего сына, которому семейная драма тоже дается тяжело, в этот момент и сбил пешехода», — рассказал собеседник. Корреспондент дозвонился до Потапова, но тот не стал общаться и сбросил трубку. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться. Авария произошла 22 августа. Потапов, сбив женщину, отправился домой. Инспекторам он позднее заявил, что не заметил ее. Когда к нему пришли гаишники, то был пьян. На него составили три административных материала, ему грозит штраф или лишение прав. Депутатом Потапов стал по результатам довыборов, которые прошли в кушвинском округе 7—8 сентября. Ему достался мандат владельца крупнейших управляющих компаний города Бориса Жевлакова, к которому были претензии у прокуратуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат кушвинской гордумы (Свердловская область) Михаил Потапов, сбивший женщину и скрывшийся с места ДТП, в момент аварии находился в подавленном состоянии. Два года назад у него произошла трагедия — погиб сын-студент, а в день ДТП он отправился на поиски второго сына, который не выходил на связь. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с материалами дела. «Он тяжело переживал смерть сына два года назад, на это наложился развод с женой. Это большая личная трагедия, которую он до сих пор проживает. На днях он отправился искать младшего сына, которому семейная драма тоже дается тяжело, в этот момент и сбил пешехода», — рассказал собеседник. Корреспондент дозвонился до Потапова, но тот не стал общаться и сбросил трубку. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться. Авария произошла 22 августа. Потапов, сбив женщину, отправился домой. Инспекторам он позднее заявил, что не заметил ее. Когда к нему пришли гаишники, то был пьян. На него составили три административных материала, ему грозит штраф или лишение прав. Депутатом Потапов стал по результатам довыборов, которые прошли в кушвинском округе 7—8 сентября. Ему достался мандат владельца крупнейших управляющих компаний города Бориса Жевлакова, к которому были претензии у прокуратуры.