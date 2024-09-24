В Челябинской области из-за пневмонии вводят усиленные меры: 22 поручения главного санврача

В челябинских больницах вводят масочный режим из-за пневмонии

Больницам поручили ввести масочный режим на время вспышки пневмонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врио главного санитарного врача Челябинской области Владимир Ефремов поручил минздраву, минобразования и минсоцу региона ввести особые меры по борьбе с пневмонией. Предписание опубликовали на сайте челябинского Роспотребнадзора 24 сентября. О введении масочного режима в больницах, изоляции контактных школьников, вакцинациях и вспышке пневмонии — рассказывает URA.RU.

Вспышка пневмонии началась с детского лагеря

Первые случаи пневмонии начали фиксировать в школах Екатеринбурга. Там на дистанционное обучение к 18 сентября перевели четыре школы. Источник URA.RU сообщил, что заболевание дети привезли в свердловские школы из челябинского лагеря. В этот же день на карантин отправилась школа №121 в Челябинске, а спустя три дня и школа №105.

С 16 по 23 сентября рост заболеваемости в Челябинской области составил 9%. В детских организациях большинство выявленных случаев являются внебольничной пневмонией.

Предписанием из 22 пунктов Владимир Ефремов поручил усилить меры в социальных организациях, школах, медицинских учреждениях, детских садах и иных дошкольных организациях. Когда дополнительные меры будут сняты пока неизвестно.

Что ждет школьников и воспитанников детсадов

В школах и детсадах усилят утренний фильтр Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

«Утренний фильтр» усилят. В коллективы не будут допускать детей и взрослых, имеющих симптомы ОРВИ и пневмонии.

В помещениях проверят работу отопления, вентиляции, а также теплоизоляцию окон и дверей. Контроль коснется температурного режима, дезинфекции и проветриваний.

Руководству школ поручили обеспечить неснижаемый запас средств личной гигиены. В постоянном доступе будут находиться антисептики и дезинфекторы.

При наличии респираторных инфекций у пяти и более воспитанников дошкольных групп отменят массовые мероприятия и введут ежедневное медицинское наблюдение. В группе также усилят дезинфекцию, обеззараживание воздуха и увеличат число проветриваний. Для сотрудников будет действовать масочный режим.

В школах при ОРЗ у 20% и более детей в классе будут вводить карантин на срок не менее семи дней.

Если в коллективе будет зафиксирован случай пневмонии, то для решения о карантине будет достаточно 10% отсутствующих, а срок дистанта составит 21 день. Класс также могут закрыть при выявлении в нем только двух больных именно пневмонией.

Если в классе или группе выявят пневмонию

Контактных детей ежедневно ждет медицинское наблюдение. Школьников с симптомами заболевания дыхательных путей будут изолировать из коллектива. Сотрудников школ и детсадов, где выявили случай, сразу направят на медосмотр. Об отсутствующих детях будут сообщать в поликлиники.

Контактных детей изолируют от других школьников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Контактные классы переведут на кабинетную систему обучения, а факультативы станут индивидуальными. В столовую контактных детей допустят в последнюю очередь.

Для контактных групп в детсадах поручено изолировать вход. Во время прогулок детей запретили допускать к неконтактным воспитанникам.

Как изменится работа поликлиник

Для сотрудников поликлиник и больниц ввели масочный режим. Также медикам поручено разграничить потоки больных и контролировать профилактику в очагах внебольничной пневмонии.

Минздраву региона поручили обеспечить готовность больниц к оказанию помощи пациентам с внебольничной пневмонией. Внимание Ефремов акцентировал на расшифровке анализов на микоплазменную пневмонию. Также медики должны будут позаботиться об иммунизации населения против пневмококковой, гемофильной инфекции и гриппа.