Вирус, сразивший школы Екатеринбурга, завезли из Челябинской области

20 сентября 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге из-за пневмонии у детей стали массово закрывать школы Фото: Анна Майорова © URA.RU Пневмонию, из-за которой в Екатеринбурге массово закрыли школы, завезли из Челябинской области. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к региональному Роспотребнадзору, завершающему предварительное расследование. «Дети заразились в одном из челябинских лагерей. Оттуда все и началось», — поделился собеседник. За комментарием агентство URA.RU обратилось в мэрию и управление Роспотребнадзора области. В администрации ответили, что муниципалитет эпидемические расследования не проводит. На момент публикации материала от Роспотребнадзора ответ не был получен. Как сообщало URA.RU, в Академическом районе с 14 сентября на дистанционное обучение из-за вспышки пневмонии в 14 классах перевели школу №16. С 18 сентября — школы №19, 23, 79 и №181. Там заболевание было выявлено в 47 классах. В остальных учебных заведениях отменили все массовые мероприятия. По данным Роспотребнадзора, основным возбудителем стала микоплазма. Она может привести к развитию смертельного заболевания — менингоэнцефалита. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пневмонию, из-за которой в Екатеринбурге массово закрыли школы, завезли из Челябинской области. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к региональному Роспотребнадзору, завершающему предварительное расследование. «Дети заразились в одном из челябинских лагерей. Оттуда все и началось», — поделился собеседник. За комментарием агентство URA.RU обратилось в мэрию и управление Роспотребнадзора области. В администрации ответили, что муниципалитет эпидемические расследования не проводит. На момент публикации материала от Роспотребнадзора ответ не был получен. Как сообщало URA.RU, в Академическом районе с 14 сентября на дистанционное обучение из-за вспышки пневмонии в 14 классах перевели школу №16. С 18 сентября — школы №19, 23, 79 и №181. Там заболевание было выявлено в 47 классах. В остальных учебных заведениях отменили все массовые мероприятия. По данным Роспотребнадзора, основным возбудителем стала микоплазма. Она может привести к развитию смертельного заболевания — менингоэнцефалита.