Вирус, сразивший школы Екатеринбурга, завезли из Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областной центр детской эндокринологии при областной детской клинической больнице. Екатеринбург, ребенок, регистратура, поликлиника, прием у врача, дети, медицина, здравоохранение, детская поликлиника, больница, медик, регистартура
В Екатеринбурге из-за пневмонии у детей стали массово закрывать школы Фото:

Пневмонию, из-за которой в Екатеринбурге массово закрыли школы, завезли из Челябинской области. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к региональному Роспотребнадзору, завершающему предварительное расследование.

«Дети заразились в одном из челябинских лагерей. Оттуда все и началось», — поделился собеседник.

За комментарием агентство URA.RU обратилось в мэрию и управление Роспотребнадзора области. В администрации ответили, что муниципалитет эпидемические расследования не проводит. На момент публикации материала от Роспотребнадзора ответ не был получен.

Как сообщало URA.RU, в Академическом районе с 14 сентября на дистанционное обучение из-за вспышки пневмонии в 14 классах перевели школу №16. С 18 сентября — школы №19, 23, 79 и №181. Там заболевание было выявлено в 47 классах. В остальных учебных заведениях отменили все массовые мероприятия. По данным Роспотребнадзора, основным возбудителем стала микоплазма. Она может привести к развитию смертельного заболевания — менингоэнцефалита.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пневмонию, из-за которой в Екатеринбурге массово закрыли школы, завезли из Челябинской области. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к региональному Роспотребнадзору, завершающему предварительное расследование. «Дети заразились в одном из челябинских лагерей. Оттуда все и началось», — поделился собеседник. За комментарием агентство URA.RU обратилось в мэрию и управление Роспотребнадзора области. В администрации ответили, что муниципалитет эпидемические расследования не проводит. На момент публикации материала от Роспотребнадзора ответ не был получен. Как сообщало URA.RU, в Академическом районе с 14 сентября на дистанционное обучение из-за вспышки пневмонии в 14 классах перевели школу №16. С 18 сентября — школы №19, 23, 79 и №181. Там заболевание было выявлено в 47 классах. В остальных учебных заведениях отменили все массовые мероприятия. По данным Роспотребнадзора, основным возбудителем стала микоплазма. Она может привести к развитию смертельного заболевания — менингоэнцефалита.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...