Свердловские власти поиграли суд скандальному фонду

Минсоцполитики Свердловской области проиграло суд фонду «Я Особенный» на 48 млн

24 сентября 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

Суд обязал минсоцполитики выплатить 48 миллионов рублей фонду (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство социальной политики Свердловской области проиграло процесс против Благотворительного фонда помощи детям с аутизмом и РАС «Я Особенный». Суд принял решение в пользу организации, обязав министерство выплатить убытки в размере 48 миллионов рублей за счет средств казны региона (документ имеется в распоряжении URA.RU). У ведомства есть право подать апелляционную жалобу в течение месяца с момента принятия решения. «Исковые требования удовлетворить. Взыскать со Свердловской области в лице Министерства социальной политики Свердловской области за счет средств казны Свердловской области в пользу Благотворительного фонда помощи детям-инвалидам с аутизмом и с генетическими нарушениями „Я Особенный“ убытки в размере 48 761 567 руб. 78 коп.», — говорится в документе. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в минсоцполитики региона. Там заявили, что в ходе проверки отчетных документов фонда «Я особенный», направленных для перечисления субсидии, были выявлены несоответствия «Стандартам социальных услуг», которые были представлены министерством в суде в качестве доказательств возможных нарушений. «В частности, по данным за февраль 2023 фонд в сутки фонд предоставлял несовершеннолетним социальные услуги в среднем более 24 часов, а по отдельным актам — ежедневно в течение более 60-79 часов. В соответствии с действующим законодательством, у министерства есть право на подачу апелляционной жалобы. Отметим, только в 2023 году всем 26 негосударственным поставщикам, которые работают в Свердловской области, было выплачено 313 млн 831 тыс. Из них трем поставщикам: фонду „Я особенный“, АНО „Спектрум М“ и ИП Сыропятов выплачено — 90 млн 622 тыс. Остальным 23 негосударственным поставщикам направлено 223 млн 210 тыс.», — заявили в ведомстве. Конфликт между фондом и министерством тянется давно, и основной причиной являются финансовые разногласия. Ранее министерство отказалось выплачивать запрашиваемую фондом сумму, что привело к обращению последнего в прокуратуру и суд. Представители ведомства утверждают, что фонд не следовал установленным стандартам в своей работе, в то время как благотворительная организация заявляет о неправомерности действий министерства и требует компенсации за оказание соцуслуг детям с ментальными нарушениями. Из-за публичных нападок директора благотворительной организации Александрины Хаитовой на главу минсоца Андрея Злоказова фонд получил репутацию скандального. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство социальной политики Свердловской области проиграло процесс против Благотворительного фонда помощи детям с аутизмом и РАС «Я Особенный». Суд принял решение в пользу организации, обязав министерство выплатить убытки в размере 48 миллионов рублей за счет средств казны региона (документ имеется в распоряжении URA.RU). У ведомства есть право подать апелляционную жалобу в течение месяца с момента принятия решения. «Исковые требования удовлетворить. Взыскать со Свердловской области в лице Министерства социальной политики Свердловской области за счет средств казны Свердловской области в пользу Благотворительного фонда помощи детям-инвалидам с аутизмом и с генетическими нарушениями „Я Особенный“ убытки в размере 48 761 567 руб. 78 коп.», — говорится в документе. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в минсоцполитики региона. Там заявили, что в ходе проверки отчетных документов фонда «Я особенный», направленных для перечисления субсидии, были выявлены несоответствия «Стандартам социальных услуг», которые были представлены министерством в суде в качестве доказательств возможных нарушений. «В частности, по данным за февраль 2023 фонд в сутки фонд предоставлял несовершеннолетним социальные услуги в среднем более 24 часов, а по отдельным актам — ежедневно в течение более 60-79 часов. В соответствии с действующим законодательством, у министерства есть право на подачу апелляционной жалобы. Отметим, только в 2023 году всем 26 негосударственным поставщикам, которые работают в Свердловской области, было выплачено 313 млн 831 тыс. Из них трем поставщикам: фонду „Я особенный“, АНО „Спектрум М“ и ИП Сыропятов выплачено — 90 млн 622 тыс. Остальным 23 негосударственным поставщикам направлено 223 млн 210 тыс.», — заявили в ведомстве. Конфликт между фондом и министерством тянется давно, и основной причиной являются финансовые разногласия. Ранее министерство отказалось выплачивать запрашиваемую фондом сумму, что привело к обращению последнего в прокуратуру и суд. Представители ведомства утверждают, что фонд не следовал установленным стандартам в своей работе, в то время как благотворительная организация заявляет о неправомерности действий министерства и требует компенсации за оказание соцуслуг детям с ментальными нарушениями. Из-за публичных нападок директора благотворительной организации Александрины Хаитовой на главу минсоца Андрея Злоказова фонд получил репутацию скандального.