Свердловские власти проиграли важный суд фондам, помогающим детям-инвалидам

12 февраля 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Спор начался из-за отчетов о работе с особенными детьми (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Министерство социальной политики Свердловской области проиграло суды организациям, которые помогают детям-инвалидам. С ведомства требовали 100 миллионов рублей (документ имеется в распоряжении агентства), рассказала URA.RU юрист фонда «Я особенный» Елена Абраменко. «В Екатеринбурге поставщики социальных услуг, работающие с детьми с ментальными нарушениями, доказали в суде незаконность действий чиновников минсоцополитики. Четыре поставщика — Фонд „Я особенный“, АНО „Спектрум М“, ИП Сыропятов и ИП Медянкина — до сих пор не получили компенсации от министерства за работу в феврале, марте, апреле и мае прошлого года. Общая сумма долга составляет 100,6 млн рублей», — сообщила Абраменко. По словам директора АНО «Спектрум М» Андрея Двинина, организация исправно направляла всю отчетную документацию в министерство, но якобы каждый раз в ответ получала предписание, согласно которому было рекомендовано исправить ошибки. «Мы оказываем социальные услуги детям в рамках ФЗ №442. Наши педагоги помогают на дому детям с аутизмом, синдромом Дауна, умственной отсталостью, задержкой речи. Сдаем отчеты о работе каждый месяц. Отчет по закону должны были проверить в течение 23 дней. Но, начиная с февраля минсоцполитики начали разворачивать сданные документы с фразой „исправьте ошибки“. А какие именно ошибки — не комментировали», — посетовал Двинин. «Суд установил, что никаких ошибок на самом деле допущено не было, обвинения были ложными — акты, которые предъявляли министерство незаконны. Ситуация уникальная для России. С точки зрения закона, практика показывает, что подпись министра в области и его заместителя на данный момент ставится под незаконными документами. Такие ситуации демонстрируют, что, к сожалению, орган государственной власти, допуская подобные ситуации, показывает большой непрофессионализм в своей работе», — добавила Абраменко. С минспоцполитики прокомментировали, что в соответствии с решением суда министерству предписано пересмотреть поданные поставщиками социальным услуг документы. При этом суд не обязал министерство выплатить компенсацию поставщикам социальных услуг. «Отметим, в 2023 году всем 26 негосударственным поставщикам, которые работают в Свердловской области, было выплачено 313 миллиона 831 тысячу рублей. Из них трем поставщикам — фонду „Я особенный“, АНО „Спектрум М“ и ИП Сыропятов — выплачено 90 миллионов 622 тысячи. Остальным 23 негосударственным поставщикам направлено 223 млн 210 тыс.», — отметили в министерстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство социальной политики Свердловской области проиграло суды организациям, которые помогают детям-инвалидам. С ведомства требовали 100 миллионов рублей (документ имеется в распоряжении агентства), рассказала URA.RU юрист фонда «Я особенный» Елена Абраменко. «В Екатеринбурге поставщики социальных услуг, работающие с детьми с ментальными нарушениями, доказали в суде незаконность действий чиновников минсоцополитики. Четыре поставщика — Фонд „Я особенный“, АНО „Спектрум М“, ИП Сыропятов и ИП Медянкина — до сих пор не получили компенсации от министерства за работу в феврале, марте, апреле и мае прошлого года. Общая сумма долга составляет 100,6 млн рублей», — сообщила Абраменко. По словам директора АНО «Спектрум М» Андрея Двинина, организация исправно направляла всю отчетную документацию в министерство, но якобы каждый раз в ответ получала предписание, согласно которому было рекомендовано исправить ошибки. «Мы оказываем социальные услуги детям в рамках ФЗ №442. Наши педагоги помогают на дому детям с аутизмом, синдромом Дауна, умственной отсталостью, задержкой речи. Сдаем отчеты о работе каждый месяц. Отчет по закону должны были проверить в течение 23 дней. Но, начиная с февраля минсоцполитики начали разворачивать сданные документы с фразой „исправьте ошибки“. А какие именно ошибки — не комментировали», — посетовал Двинин. «Суд установил, что никаких ошибок на самом деле допущено не было, обвинения были ложными — акты, которые предъявляли министерство незаконны. Ситуация уникальная для России. С точки зрения закона, практика показывает, что подпись министра в области и его заместителя на данный момент ставится под незаконными документами. Такие ситуации демонстрируют, что, к сожалению, орган государственной власти, допуская подобные ситуации, показывает большой непрофессионализм в своей работе», — добавила Абраменко. С минспоцполитики прокомментировали, что в соответствии с решением суда министерству предписано пересмотреть поданные поставщиками социальным услуг документы. При этом суд не обязал министерство выплатить компенсацию поставщикам социальных услуг. «Отметим, в 2023 году всем 26 негосударственным поставщикам, которые работают в Свердловской области, было выплачено 313 миллиона 831 тысячу рублей. Из них трем поставщикам — фонду „Я особенный“, АНО „Спектрум М“ и ИП Сыропятов — выплачено 90 миллионов 622 тысячи. Остальным 23 негосударственным поставщикам направлено 223 млн 210 тыс.», — отметили в министерстве.