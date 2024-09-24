ВСУ пытаются вывести свои ударные группы из Угледара

24 сентября 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

ВС РФ зажали Угледар в «клещи» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные пытаются вывести ударные группы из города Угледар в ДНР. Об этом сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский. «Противник уже выводит основные группы, свои самые ударные группы, пробует выводить из Угледара», — рассказал Кимаковский в эфире Первого канала. Советник главы региона также добавил, что город зажат российскими силами в «клещи», из-за чего ротация ВСУ стала невозможна. Ранее ВС РФ взяли в плен 18 украинских солдат и двух офицеров под Угледаром, пишет «360.ru». Некоторые из них были ранены, им оказали медицинскую помощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные пытаются вывести ударные группы из города Угледар в ДНР. Об этом сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский. «Противник уже выводит основные группы, свои самые ударные группы, пробует выводить из Угледара», — рассказал Кимаковский в эфире Первого канала. Советник главы региона также добавил, что город зажат российскими силами в «клещи», из-за чего ротация ВСУ стала невозможна. Ранее ВС РФ взяли в плен 18 украинских солдат и двух офицеров под Угледаром, пишет «360.ru». Некоторые из них были ранены, им оказали медицинскую помощь.