ВСУ пытаются вывести свои ударные группы из Угледара

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ВС РФ зажали Угледар в «клещи» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные пытаются вывести ударные группы из города Угледар в ДНР. Об этом сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

«Противник уже выводит основные группы, свои самые ударные группы, пробует выводить из Угледара», — рассказал Кимаковский в эфире Первого канала. Советник главы региона также добавил, что город зажат российскими силами в «клещи», из-за чего ротация ВСУ стала невозможна.

Ранее ВС РФ взяли в плен 18 украинских солдат и двух офицеров под Угледаром, пишет «360.ru». Некоторые из них были ранены, им оказали медицинскую помощь.

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Украинские военные пытаются вывести ударные группы из города Угледар в ДНР. Об этом сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский. «Противник уже выводит основные группы, свои самые ударные группы, пробует выводить из Угледара», — рассказал Кимаковский в эфире Первого канала. Советник главы региона также добавил, что город зажат российскими силами в «клещи», из-за чего ротация ВСУ стала невозможна. Ранее ВС РФ взяли в плен 18 украинских солдат и двух офицеров под Угледаром, пишет «360.ru». Некоторые из них были ранены, им оказали медицинскую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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