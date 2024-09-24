ВСУ пытаются вывести свои ударные группы из Угледара

ВС РФ зажали Угледар в «клещи»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские военные пытаются вывести ударные группы из города Угледар в ДНР. Об этом сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.
«Противник уже выводит основные группы, свои самые ударные группы, пробует выводить из Угледара», — рассказал Кимаковский в эфире Первого канала. Советник главы региона также добавил, что город зажат российскими силами в «клещи», из-за чего ротация ВСУ стала невозможна.
Ранее ВС РФ взяли в плен 18 украинских солдат и двух офицеров под Угледаром, пишет «360.ru». Некоторые из них были ранены, им оказали медицинскую помощь.
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