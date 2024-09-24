Власти России укрепляют ценности, направленные на сохранение семьи и рождение детей, вместо губительной зарубежной идеологии сознательного отказа от деторождения. И новым шагом на этом пути станет принятие законопроекта о штрафах за пропаганду чайлдфри. По словам депутата Госдумы Эльвиры Аиткуловой, инициатива поддержана правительством. Как объяснили URA.RU эксперты, ответом на западную теорию «золотого миллиарда» станут счастливое российское общество и экономическое благополучие страны.
Одна из авторов инициативы, член комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова сообщила 23 сентября в своем telegram-канале, что правительство поддержало законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри. «Учтем замечания, которые есть в заключении правительства и уточним само понятие „отказ от деторождения“. Обращаю особое внимание, что речь идет именно о пропаганде идеологии бездетности, а не об образе жизни и выборе каждого человека», — отметила Аиткулова.
Российскому обществу крайне важно сохранять свои семейные ценности, а не менять их на западные, заявил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Чайлдфри — это продолжение идеологии, которую в 18-м веке разработал англичанин Томас Мальтус. Ученый считал, что для обеспечения благополучия небольшой части людей нужно сокращать численность населения при помощи войн и эпидемий. Пропаганда чайлдфри как раз укладывается в эту концепцию», — объяснил эксперт.
По мнению экономиста, россиянам нужно избегать идей чайлдфри, если они желают себе и своей стране благополучия. Для развития России нужны здоровые семьи с детьми, добавил Сафонов.
Власти защищают россиян от западной политики «золотого миллиарда» по сокращению населения, объяснила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Одна из составляющих демографической политики — рождаемость — зависит не только от мер материальной поддержки, но и от ценностных установок. В данном случае эта ценностная установка [чайлдфри] направлена на то, чтобы молодежь сознательно отказывалась от рождения детей, причем не по причине религиозных верований или отсутствия физиологических возможностей, а именно по причине того, что они осознанно считают детей излишним обременением для себя и не просто сознательно отказываются, но и других тоже призывают отказаться», — пояснила депутат.
Важно, чтобы обсуждение наказаний за пропаганду чайлдфри не привело к повышению нервозности и стресса среди россиян, считает политолог, социальный психолог Алексей Рощин. По его словам, рост численности населения в России зависит во многом именно от психологического состояния людей. «Чтобы женщины рожали, в обществе должно быть спокойствие и безопасность» , — резюмировал собеседник URA.RU.
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