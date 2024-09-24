В Челябинске на карантин из-за пневмонии закрыто пять школ

Карантин ввели в образовательных центрах №5, №7 и «Ньютон» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске на дистанционное обучение перевели образовательные центры №5, №7 и «Ньютон». К 25 сентября в областном центре на карантин будет закрыто уже пять школ, сообщили в пресс-службе минобра региона.

«В школе №121 занятия проводятся по дистанционной форме, на такую форму обучения была переведена и школа № 105. С 25 сентября по 4 октября — образовательные центры № 5, 7 и образовательный центр „Ньютон“», — сообщили «Первому областному» в министерстве.

В Челябинске первыми из-за вспышки внебольничной пневмонии ушли на дистант школы №105 и №121. Врио руководителя Роспотребнадзора по региону Владимир Ефремов подписал предписание, где потребовал усилить меры защиты в образовательных и медицинских учреждениях.

Среди 22 пунктов также указана рекомендация изолировать контактных школьников от других детей. Среди медиков вводят масочный режим.