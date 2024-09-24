Самолет до Тюмени не смог вылететь из Нового Уренгоя

В Новом Уренгое отменен взлет рейса до Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Борту отменили взлет из-за открытой двери
Борту отменили взлет из-за открытой двери Фото:

Самолет, который должен был вылететь в Тюмень из Нового Уренгоя, не смог покинуть взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«24.04.2024, Ямало-Ненецкий автономный округ. Аэропорт Новый Уренгой. Прерванный взлет. Сигнализация открытия двери», — говорится в сообщении.

Известно, что борт принадлежит авиакомпании UTair. URA.RU направило владельцу самолета запрос, на момент публикации ответ ожидается.

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Самолет, который должен был вылететь в Тюмень из Нового Уренгоя, не смог покинуть взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «24.04.2024, Ямало-Ненецкий автономный округ. Аэропорт Новый Уренгой. Прерванный взлет. Сигнализация открытия двери», — говорится в сообщении. Известно, что борт принадлежит авиакомпании UTair. URA.RU направило владельцу самолета запрос, на момент публикации ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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