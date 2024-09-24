Самолет до Тюмени не смог вылететь из Нового Уренгоя

Борту отменили взлет из-за открытой двери
Самолет, который должен был вылететь в Тюмень из Нового Уренгоя, не смог покинуть взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
«24.04.2024, Ямало-Ненецкий автономный округ. Аэропорт Новый Уренгой. Прерванный взлет. Сигнализация открытия двери», — говорится в сообщении.
Известно, что борт принадлежит авиакомпании UTair. URA.RU направило владельцу самолета запрос, на момент публикации ответ ожидается.
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