Генпрокуратура вступила в тяжбу между ФССП и экс-владельцем ЧЭМК Антиповым

Генпрокуратура РФ будет участвовать в рассмотрении иска судебных приставов об изъятии земельных участков у экс-владельца ЧЭМК Юрия Антипова. Такое решение принял 26 июня Арбитражный суд Челябинской области.
«Рассматривается дело об обращении взыскания на недвижимое имущество, принадлежащее Антипову Ю.В. на праве собственности по уточненному исковому заявлению судебного пристава-исполнителя Специализированного отделения судебных приставов ГМУ ФССП России к Антипову Юрию Васильевичу. В предварительном заседании 26 июня к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Генеральная прокуратура Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе суда.
В мае Антипов обратился в суд с намерением приостановить национализацию ЧЭМК, процесс чего Генпрокуратура РФ запустила 26 февраля. Надзорное ведомство считает, что комбинат и иные входящие в группу ЧЭМК предприятия были приватизирован незаконно. В свердловском суде с семьи Антипова пытаются взыскать 25,8 млрд рублей, а в конце мая ФССП в челябинском областном арбитраже потребовала обратить взыскание на принадлежащие бывшему хозяину ЧЭМК земельные участки.
Первоначально бизнес семьи Антиповых был совместным с семьей Александра Аристова. Последняя после раздела активов стала мажоритарным владельцем холдинга «Ариант», который также перевели в собственность государства.
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