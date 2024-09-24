Белый дом: США не видят «заинтересованности Путина» в диалоге по ДСНВ

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена считает, что российский лидер Владимир Путин не заинтересован в возобновлении переговоров по Договору о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ). Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Не похоже, что он заинтересован», — сказал РИА Новости Кирби на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В рамках своего выступления он также уточнил, что Соединенные Штаты ясно донесли до Москвы свою позицию и готовность к переговорам.
Ранее URA.RU писало об условиях, которые поставил Кремль, для возобновления переговоров по Договору о сокращении стратегических вооружений. По словам вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, это возможно, если Вашингтон откажется от стремления нанести «стратегическое поражение» России. До этого США выразило готовность к возобновлению диалога с Россией по новому ДСНВ и ожидают решения от президента РФ Владимира Путина.
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