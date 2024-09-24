24 сентября 2024

Белый дом: США не видят «заинтересованности Путина» в диалоге по ДСНВ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Белом доме считают, что ясно донесли до Москвы свою позицию
В Белом доме считают, что ясно донесли до Москвы свою позицию Фото:

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена считает, что российский лидер Владимир Путин не заинтересован в возобновлении переговоров по Договору о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ). Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Не похоже, что он заинтересован», — сказал РИА Новости Кирби на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В рамках своего выступления он также уточнил, что Соединенные Штаты ясно донесли до Москвы свою позицию и готовность к переговорам.

Ранее URA.RU писало об условиях, которые поставил Кремль, для возобновления переговоров по Договору о сокращении стратегических вооружений. По словам вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, это возможно, если Вашингтон откажется от стремления нанести «стратегическое поражение» России. До этого США выразило готовность к возобновлению диалога с Россией по новому ДСНВ и ожидают решения от президента РФ Владимира Путина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена считает, что российский лидер Владимир Путин не заинтересован в возобновлении переговоров по Договору о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ). Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Не похоже, что он заинтересован», — сказал РИА Новости Кирби на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В рамках своего выступления он также уточнил, что Соединенные Штаты ясно донесли до Москвы свою позицию и готовность к переговорам. Ранее URA.RU писало об условиях, которые поставил Кремль, для возобновления переговоров по Договору о сокращении стратегических вооружений. По словам вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, это возможно, если Вашингтон откажется от стремления нанести «стратегическое поражение» России. До этого США выразило готовность к возобновлению диалога с Россией по новому ДСНВ и ожидают решения от президента РФ Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...