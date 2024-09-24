В России назвали условие возобновления переговоров с США по ДНСВ

Косачев: переговоры по ДНСВ возможны после отказа США от ударов по РФ

24 сентября 2024 в 23:45 Размер текста - 17 +

США хотят возобновить переговоры с Россией по ДСНВ Фото: Георгий Бергал © URA.RU Возобновление переговоров с США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) возможно только при условии отказа Вашингтона от стремления нанести «стратегическое поражение» России. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Возобновление переговоров по Договору о стратегических наступательных вооружениях (подчеркну — стратегических!) можно было бы только приветствовать, но только при условии отказа США от поставленной цели „стратегического поражения России“. С моей точки зрения, это не совместимые, более того — взаимоисключающие стратегии», — сказал Косачев в комментарии РИА Новости. Соединенные Штаты Америки выразили готовность к возобновлению диалога с Россией по новому ДСНВ и ожидают решения от президента РФ Владимира Путина, как уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возобновление переговоров с США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) возможно только при условии отказа Вашингтона от стремления нанести «стратегическое поражение» России. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Возобновление переговоров по Договору о стратегических наступательных вооружениях (подчеркну — стратегических!) можно было бы только приветствовать, но только при условии отказа США от поставленной цели „стратегического поражения России“. С моей точки зрения, это не совместимые, более того — взаимоисключающие стратегии», — сказал Косачев в комментарии РИА Новости. Соединенные Штаты Америки выразили готовность к возобновлению диалога с Россией по новому ДСНВ и ожидают решения от президента РФ Владимира Путина, как уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.