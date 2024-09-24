В России назвали условие возобновления переговоров с США по ДНСВ

Возобновление переговоров с США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) возможно только при условии отказа Вашингтона от стремления нанести «стратегическое поражение» России. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Возобновление переговоров по Договору о стратегических наступательных вооружениях (подчеркну — стратегических!) можно было бы только приветствовать, но только при условии отказа США от поставленной цели „стратегического поражения России“. С моей точки зрения, это не совместимые, более того — взаимоисключающие стратегии», — сказал Косачев в комментарии РИА Новости.
Соединенные Штаты Америки выразили готовность к возобновлению диалога с Россией по новому ДСНВ и ожидают решения от президента РФ Владимира Путина, как уточнил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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