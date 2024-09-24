США готовы возобновить переговоры с Россией по ДСНВ

24 сентября 2024 в 23:08 Размер текста - 17 +

США ждут ответа от Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соединенные Штаты Америки готовы возобновить переговоры с РФ по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявили в Белом доме. Уточняется, что США ждут ответа от Москвы. «США готовы к возобновлению переговоров с Россией по-новому ДСНВ», — передает Белый дом. Сообщение появилось на официальном сайте. Ранее в США заявляли, что надеются на заключение нового договора о ДСНВ с РФ после 2026 года. Белый дом выразил готовность вернуться к исполнению ДСНВ, если Россия вернется к своим обязательствам, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты Америки готовы возобновить переговоры с РФ по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявили в Белом доме. Уточняется, что США ждут ответа от Москвы. «США готовы к возобновлению переговоров с Россией по-новому ДСНВ», — передает Белый дом. Сообщение появилось на официальном сайте. Ранее в США заявляли, что надеются на заключение нового договора о ДСНВ с РФ после 2026 года. Белый дом выразил готовность вернуться к исполнению ДСНВ, если Россия вернется к своим обязательствам, передает RT.