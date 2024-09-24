США готовы возобновить переговоры с Россией по ДСНВ

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Столица Казахстана Астана. Астана, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США ждут ответа от Москвы Фото:

Соединенные Штаты Америки готовы возобновить переговоры с РФ по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявили в Белом доме. Уточняется, что США ждут ответа от Москвы.

«США готовы к возобновлению переговоров с Россией по-новому ДСНВ», — передает Белый дом. Сообщение появилось на официальном сайте.

Ранее в США заявляли, что надеются на заключение нового договора о ДСНВ с РФ после 2026 года. Белый дом выразил готовность вернуться к исполнению ДСНВ, если Россия вернется к своим обязательствам, передает RT.

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Соединенные Штаты Америки готовы возобновить переговоры с РФ по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявили в Белом доме. Уточняется, что США ждут ответа от Москвы. «США готовы к возобновлению переговоров с Россией по-новому ДСНВ», — передает Белый дом. Сообщение появилось на официальном сайте. Ранее в США заявляли, что надеются на заключение нового договора о ДСНВ с РФ после 2026 года. Белый дом выразил готовность вернуться к исполнению ДСНВ, если Россия вернется к своим обязательствам, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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