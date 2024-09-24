24 сентября 2024

Алаудинов: ВСУ завели «новые беспилотные отряды» в Курскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, алаудинов апти
Российская армия готова вытеснить пилотные отряды ВСУ из Курской области, заявил Апти Алаудинов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ ввели в Курскую область «новые беспилотные отряды». Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Противник завел новые подразделения, пилотные отряды. Они там пытаются упражняться пока, они еще не знают, где они оказались», — заявил Алаудинов в telegram-канале. Он предположил, что в ближайшее время ВС РФ их вытеснят. Алаудинов также отметил, что на Кореневском направлении российские военные «двигаются вперед и выдавливают противника».

Ранее Алаудинов заявил, что солдаты ВСУ в Курской области все чаще отказываются от выполнения приказов и покидают свои позиции. По его словам, часть солдат сдаются в плен удается узнать реальную обстановку и настроения бойцов ВСУ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ ввели в Курскую область «новые беспилотные отряды». Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Противник завел новые подразделения, пилотные отряды. Они там пытаются упражняться пока, они еще не знают, где они оказались», — заявил Алаудинов в telegram-канале. Он предположил, что в ближайшее время ВС РФ их вытеснят. Алаудинов также отметил, что на Кореневском направлении российские военные «двигаются вперед и выдавливают противника». Ранее Алаудинов заявил, что солдаты ВСУ в Курской области все чаще отказываются от выполнения приказов и покидают свои позиции. По его словам, часть солдат сдаются в плен удается узнать реальную обстановку и настроения бойцов ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...