Алаудинов: ВСУ завели «новые беспилотные отряды» в Курскую область

ВСУ ввели в Курскую область «новые беспилотные отряды». Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Противник завел новые подразделения, пилотные отряды. Они там пытаются упражняться пока, они еще не знают, где они оказались», — заявил Алаудинов в telegram-канале. Он предположил, что в ближайшее время ВС РФ их вытеснят. Алаудинов также отметил, что на Кореневском направлении российские военные «двигаются вперед и выдавливают противника».
Ранее Алаудинов заявил, что солдаты ВСУ в Курской области все чаще отказываются от выполнения приказов и покидают свои позиции. По его словам, часть солдат сдаются в плен удается узнать реальную обстановку и настроения бойцов ВСУ.
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