Алаудинов: ВСУ завели «новые беспилотные отряды» в Курскую область

25 сентября 2024 в 02:31 Размер текста - 17 +

Российская армия готова вытеснить пилотные отряды ВСУ из Курской области, заявил Апти Алаудинов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ ВСУ ввели в Курскую область «новые беспилотные отряды». Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Противник завел новые подразделения, пилотные отряды. Они там пытаются упражняться пока, они еще не знают, где они оказались», — заявил Алаудинов в telegram-канале. Он предположил, что в ближайшее время ВС РФ их вытеснят. Алаудинов также отметил, что на Кореневском направлении российские военные «двигаются вперед и выдавливают противника». Ранее Алаудинов заявил, что солдаты ВСУ в Курской области все чаще отказываются от выполнения приказов и покидают свои позиции. По его словам, часть солдат сдаются в плен удается узнать реальную обстановку и настроения бойцов ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ ввели в Курскую область «новые беспилотные отряды». Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Противник завел новые подразделения, пилотные отряды. Они там пытаются упражняться пока, они еще не знают, где они оказались», — заявил Алаудинов в telegram-канале. Он предположил, что в ближайшее время ВС РФ их вытеснят. Алаудинов также отметил, что на Кореневском направлении российские военные «двигаются вперед и выдавливают противника». Ранее Алаудинов заявил, что солдаты ВСУ в Курской области все чаще отказываются от выполнения приказов и покидают свои позиции. По его словам, часть солдат сдаются в плен удается узнать реальную обстановку и настроения бойцов ВСУ.