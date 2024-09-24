Шоумен, экс-участник «Уральских пельменей» Сергей Светлаков раскрыл секрет счастливого брака. Этим он поделился на московской премьере фильма «Беляковы в отпуске».
«Со временем научиться договариваться и двигаться навстречу друг другу, прощать и все. На протяжении веков ничего не менялось», — передает слова комика telegram-канал «Звездная пыль».
Впервые фильм презентовали в Екатеринбурге. Картина является полнометражным продолжением истории о «вечном телезрителе» Сергее Белякове из Таганрога. Зрителям герой известен по популярной программе 2010-х годов «Наша Russia». Для второй части этого проекта Сергей Светлаков анонсировал приглашение турецкого секс-символа Бурака Озчивита, известного по роли в сериале «Великолепный век».
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