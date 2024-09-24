ВСУ ударили по Белгороду и завели «беспилотные отряды» в Курскую область: главное к утру 25 сентября

Алаудинов: ВСУ завели «новые беспилотные отряды» в Курскую область

25 сентября 2024 в 06:45 Размер текста - 17 +

Беспилотники атаковали Белгород Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины дважды за последние сутки атаковали Белгород. В результате второй атаки, которая произошла вечером 24 сентября пострадали пять человек, несколько домов загорелись. В это же время в Курской область ВСУ завели «новые беспилотные отряды». Подробнее о разрушениях после атаки на Белгород и ситуации в Курской области в материале — URA.RU. ВСУ завели «новые беспилотные отряды» в Курскую область Вооруженные силы Украины ввели новые беспилотные отряды в Курскую область, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, это действие является частью текущих военных действий. «Противник завел новые подразделения, беспилотные отряды. Они там пытаются упражняться пока, они еще не знают, где они оказались», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. Он выразил мнение, что российские военные скоро вытеснят эти подразделения. Алаудинов сообщил об освобождении от ВСУ 12 населенных пунктов в Курской области В ходе военной операции в Курской области российскими военными были освобождены 12 населенных пунктов. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов. «Противник понес очень большие потери. Ресурса для того, чтобы продвинуться, он не имеет, пытается каким-то образом удержаться на тех участках, которые он уже взял. Из того, что он взял, он потерял уже, получается, 12 населенных пунктов», — сообщил Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, вражеские силы испытывают значительные трудности и не способны продолжать наступление из-за серьезных потерь. В результате российские войска смогли вернуть контроль над значительной территорией На угледарском направлении ВСУ «рискуют попасть в котел» ВСУ могут оказаться в окружении на угледарском направлении из-за активного наступления российских войск. Об эту ситуацию сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов через свой telegram-канал. «На угледарском направлении продвижение наших сил идет хорошо. На нескольких участках там есть такие предпосылки котла», — отметил Алаудинов. По его словам, это происходит из-за того, что украинские войска не смогли своевременно отступить. Алаудинов подчеркнул, что российские войска продолжают наступление, что создает угрозу окружения для украинских подразделений. Ситуация на фронте постоянно меняется, и действия обеих сторон приводят к новым стратегическим развитиям на поле боя. ВСУ обстреляли Белгород, есть пострадавшие Белгород оказался под обстрелом ВСУ вечером 24 сентября. Это была вторая атака с украинской стороны за день. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ранены пять мирных жителей. После обстрела обнаружены повреждения 37 частных домов, 21 автомобиля, 6 надворных построек, загорелись четыре домовладения. Также выявлены повреждения, газовые службы уже их устраняют. На месте ЧП работают спасательные службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины дважды за последние сутки атаковали Белгород. В результате второй атаки, которая произошла вечером 24 сентября пострадали пять человек, несколько домов загорелись. В это же время в Курской область ВСУ завели «новые беспилотные отряды». Подробнее о разрушениях после атаки на Белгород и ситуации в Курской области в материале — URA.RU. Вооруженные силы Украины ввели новые беспилотные отряды в Курскую область, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, это действие является частью текущих военных действий. «Противник завел новые подразделения, беспилотные отряды. Они там пытаются упражняться пока, они еще не знают, где они оказались», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. Он выразил мнение, что российские военные скоро вытеснят эти подразделения. В ходе военной операции в Курской области российскими военными были освобождены 12 населенных пунктов. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов. «Противник понес очень большие потери. Ресурса для того, чтобы продвинуться, он не имеет, пытается каким-то образом удержаться на тех участках, которые он уже взял. Из того, что он взял, он потерял уже, получается, 12 населенных пунктов», — сообщил Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, вражеские силы испытывают значительные трудности и не способны продолжать наступление из-за серьезных потерь. В результате российские войска смогли вернуть контроль над значительной территорией ВСУ могут оказаться в окружении на угледарском направлении из-за активного наступления российских войск. Об эту ситуацию сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов через свой telegram-канал. «На угледарском направлении продвижение наших сил идет хорошо. На нескольких участках там есть такие предпосылки котла», — отметил Алаудинов. По его словам, это происходит из-за того, что украинские войска не смогли своевременно отступить. Алаудинов подчеркнул, что российские войска продолжают наступление, что создает угрозу окружения для украинских подразделений. Ситуация на фронте постоянно меняется, и действия обеих сторон приводят к новым стратегическим развитиям на поле боя. Белгород оказался под обстрелом ВСУ вечером 24 сентября. Это была вторая атака с украинской стороны за день. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ранены пять мирных жителей. После обстрела обнаружены повреждения 37 частных домов, 21 автомобиля, 6 надворных построек, загорелись четыре домовладения. Также выявлены повреждения, газовые службы уже их устраняют. На месте ЧП работают спасательные службы.