Как определить, что телефон заражен вирусами

Депутат Немкин: телефон может заразиться вирусами при скачивании постороннего ПО

25 сентября 2024 в 07:34 Размер текста - 17 +

Злоумышленники создают подделки приложений банков, с помощью которых и крадут логины и пароли Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Если приложение скачано с непроверенных сайтов, показывает стороннюю рекламу или запрашивает необязательные разрешения, то оно может заразить телефон вирусами. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. «В первую очередь, угрозу представляют вредоносные программы — вирусы, трояны, шпионские программы. Такие приложения часто замаскированы под безобидные программы, например, игры или утилиты, но их основная цель — получить доступ к личным данным пользователя, таким как пароли, банковская информация и контакты», — рассказал Немкин РИА Новости. Также член комитета Госдумы добавил, что опасность могут представлять и приложения, которые запрашивают избыточные разрешения, такие как камера, микрофон, контакты или геолокация. Злоумышленники могут продать собранные данные. Также вирусами заражены подделки популярных программ, с помощью которых крадут логины и пароли, например, от приложений банков. По словам Немкина, опасны и программы со сторонней рекламой, которая может перенаправлять пользователя на сайты мошенников. Ранее руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов заявил, что открытки, присылаемые в мессенджерах, могут отправляться мошенниками и содержать фишинговые ссылки. Он посоветовал всегда обращать внимание на расширение файлов и не переходить по подозрительным ссылкам, а также включать двухфакторную аутентификацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если приложение скачано с непроверенных сайтов, показывает стороннюю рекламу или запрашивает необязательные разрешения, то оно может заразить телефон вирусами. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. «В первую очередь, угрозу представляют вредоносные программы — вирусы, трояны, шпионские программы. Такие приложения часто замаскированы под безобидные программы, например, игры или утилиты, но их основная цель — получить доступ к личным данным пользователя, таким как пароли, банковская информация и контакты», — рассказал Немкин РИА Новости. Также член комитета Госдумы добавил, что опасность могут представлять и приложения, которые запрашивают избыточные разрешения, такие как камера, микрофон, контакты или геолокация. Злоумышленники могут продать собранные данные. Также вирусами заражены подделки популярных программ, с помощью которых крадут логины и пароли, например, от приложений банков. По словам Немкина, опасны и программы со сторонней рекламой, которая может перенаправлять пользователя на сайты мошенников. Ранее руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов заявил, что открытки, присылаемые в мессенджерах, могут отправляться мошенниками и содержать фишинговые ссылки. Он посоветовал всегда обращать внимание на расширение файлов и не переходить по подозрительным ссылкам, а также включать двухфакторную аутентификацию.