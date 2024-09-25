«Тают на глазах»: Алаудинов рассказал о положении ВСУ в зоне спецоперации

Алаудинов: подразделения ВСУ «тают на глазах» в зоне СВО
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, алаудинов апти
Алаудинов заявил, что ВСУ теряют значительное количество подразделений Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения Вооруженных сил Украины, задействованные в боевых действиях в зоне специальной военной операции, испытывают значительные потери и буквально «тают на глазах» из-за плохой подготовки. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«ВСУ собирают людей, вооружают, закидывают. Эти подразделения тают у них на глазах, потому что несут очень серьезные потери», — заявил Алаудинов изданию ТАСС. Он уточняется, что они укомплектовывают подразделения за счет новобранцев, которых они собрали за последний полгода.

По словам Алаудинова, многие мобилизованные в ВСУ лишь недавно прошли срочное обучение и были отправлены на передовую. Генерал выразил мнение, что такой подход к мобилизации свидетельствует о неэффективности и может привести к значительным человеческим потерям среди украинского населения.

Ранее Алаудинов заявил, что солдаты ВСУ начали отказываться от выполнения приказов и оставлять свои позиции. По его словам, на основании допросов стало известно, что многие украинские бойцы принимают решение убегать, не подчиняясь приказам своего руководства.

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Подразделения Вооруженных сил Украины, задействованные в боевых действиях в зоне специальной военной операции, испытывают значительные потери и буквально «тают на глазах» из-за плохой подготовки. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «ВСУ собирают людей, вооружают, закидывают. Эти подразделения тают у них на глазах, потому что несут очень серьезные потери», — заявил Алаудинов изданию ТАСС. Он уточняется, что они укомплектовывают подразделения за счет новобранцев, которых они собрали за последний полгода. По словам Алаудинова, многие мобилизованные в ВСУ лишь недавно прошли срочное обучение и были отправлены на передовую. Генерал выразил мнение, что такой подход к мобилизации свидетельствует о неэффективности и может привести к значительным человеческим потерям среди украинского населения. Ранее Алаудинов заявил, что солдаты ВСУ начали отказываться от выполнения приказов и оставлять свои позиции. По его словам, на основании допросов стало известно, что многие украинские бойцы принимают решение убегать, не подчиняясь приказам своего руководства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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