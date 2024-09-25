Mash: Игорь Стрелков-Гиркин получит новую работу

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Игоря Стрелкова переводят из тюремных портных в электрики
Игоря Стрелкова переводят из тюремных портных в электрики Фото:
новость из сюжета
Экс-министра обороны ДНР Стрелкова обвинили в экстремизме

Игорь Гиркин-Стрелков, экс-министр обороны ДНР, скоро начнет работать электриком. Ранее в колонии он занимался шитьем формы для участников СВО, трудясь в швейной бригаде.

«Экс-министр обороны ДНР не требовал перевода, но от предложений не отказался. Сейчас он учится электрике и трудится обметчиком в швейном цеху», — сообщает telegram-канал Mash. По их данным, к концу года планируется подать заявление о замене оставшейся части наказания на исправительные работы. В ближайшее время ожидается, что Стрелков будет задействован в обслуживании различного производственного оборудования, подобно тому как это практикуется в других исправительных учреждениях.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), осужденный за экстремизм в начале 2024 года, мог быть направлен на военную службу, несмотря на наличие судимости. 25 января 2024 года Мосгорсуд вынес приговор, согласно которому он должен отбыть четыре года в колонии общего режима. Тем временем, по информации telegram-канала Shot, Стрелков имеет возможность выйти из колонии условно-досрочно уже в 2024 году, что может случиться после рассмотрения кассационной жалобы в ноябре. Ранее Стрелков пытался уехать из СИЗО для участия в спецоперации на Украине, но ему было отказано.

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Игорь Гиркин-Стрелков, экс-министр обороны ДНР, скоро начнет работать электриком. Ранее в колонии он занимался шитьем формы для участников СВО, трудясь в швейной бригаде. «Экс-министр обороны ДНР не требовал перевода, но от предложений не отказался. Сейчас он учится электрике и трудится обметчиком в швейном цеху», — сообщает telegram-канал Mash. По их данным, к концу года планируется подать заявление о замене оставшейся части наказания на исправительные работы. В ближайшее время ожидается, что Стрелков будет задействован в обслуживании различного производственного оборудования, подобно тому как это практикуется в других исправительных учреждениях. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), осужденный за экстремизм в начале 2024 года, мог быть направлен на военную службу, несмотря на наличие судимости. 25 января 2024 года Мосгорсуд вынес приговор, согласно которому он должен отбыть четыре года в колонии общего режима. Тем временем, по информации telegram-канала Shot, Стрелков имеет возможность выйти из колонии условно-досрочно уже в 2024 году, что может случиться после рассмотрения кассационной жалобы в ноябре. Ранее Стрелков пытался уехать из СИЗО для участия в спецоперации на Украине, но ему было отказано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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