Экс-мэру Челябинска разрешили строить новый ЖК на берегу Изумрудного карьера

Экс-мэру Челябинска Сергею Давыдову, владеющему компанией «ДСК №1», разрешили строительство жилого комплекса в Центральном районе. Согласно распоряжению мэрии, имеющемуся у URA.RU, застройщик возведет у Изумрудного карьера среднеэтажный ЖК.
«Предоставить „Домостроительной компании № 1“ разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства — среднеэтажная жилая застройка», — сообщается в распоряжении. Согласно документации, участок был предназначен для коттеджей и индивидуальных жилых домов блочного типа.
Запрос на разрешение строительства жилого комплекса компания направила в начале августа. Согласно документации, кадастровая стоимость участка площадью 4,1 тысячи квадратных метров составила 8,2 миллиона рублей.
Строительство недвижимости у Изумрудного карьера Давыдов начинает не впервые. В 2013 году фирма бывшего сити-менеджера «Авега» заключила договор аренды земельного участка по улице Шахтерской. Между карьером и Шершневским водохранилищем компания Давыдова должна была провести масштабную реконструкцию бывшего профилактория «Союз» под крупный гостиничный комплекс.
В 2016 году прокуратура подала иск в арбитражный суд региона, усмотрев нарушения. В ходе разбирательств оказалось, что два земельных участках в разных зонах были предоставлены для строительства одного объекта. Соглашение между комитетом по управлению имуществом и «Авегой» признали недействительным.
Челябинском Давыдов руководил с мая 2010 по декабрь 2014 года. С поста главы города чиновника сняли после возбуждения уголовного дела за крупные хищения из бюджета. В ходе следствия дело переквалифицировали, признав Давыдова виновным в использовании своих служебных полномочий (часть 1 статьи 285 УК РФ). Экс-мэр погасил ущерб и выплатил штраф, после чего дело было закрыто.
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