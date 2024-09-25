Стало известно, за что задержали экс-мэра Сочи Копайгородского

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский задержан по подозрению в создании организованной преступной группы и незаконной торговле местами на кладбищах. Эта информация была озвучена после летнего задержания советника мэра Родиона Пищура по тому же делу.
«Следователи выяснили, что в Сочи ОПГ из чиновников и бизнесменов продавала места на местных кладбищах», — сообщает telegram-канал Shot. По данным канала, группировка имела ежемесячный доход от 10 до 15 миллионов рублей.
Родион Пищур, который ранее занимал должность советника мэра Сочи, считался главарем так называемой кладбищенской мафии. Он покинул свой пост ещё до отставки Копайгородского в 2019 году. Теперь выяснилось, что Копайгородский мог быть вовлечен в махинации вместе с Пищуром. В настоящее время бывшего мэра и других новых подозреваемых допрашивают, а также проводятся обыски, в том числе у бывшего заммэра Сочи.
Ранее стало известно о Копайгородский был задержан в Луганске после того, как отправился туда добровольцем для участия в специальной военной операции. Согласно сообщению telegram-канала Mash, против Копайгородского было возбуждено уголовное дело и в настоящее время проводятся следственные мероприятия.
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