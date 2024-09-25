Экс-мэра Сочи Копайгородского задержали в зоне СВО

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Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский. Stock
На Копайгородского завели уголовное дело Фото:

Экс-глава Сочи Алексей Копайгородский был задержан в Луганске. Ранее он отправился на спецоперацию в качестве добровольца. Сообщается, что на него завели уголовное дело.

«Задержан бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский. Незадолго до этого он уехал добровольцем на СВО», — передает telegram-канал Mash. Известно, что на него возбудили уголовное дело и сейчас ведутся следственные действия.

По информации telegram-канала Копайгородского задержали в Луганске минувшей ночью и доставили в Москву. У него уже провели обыски.

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Экс-глава Сочи Алексей Копайгородский был задержан в Луганске. Ранее он отправился на спецоперацию в качестве добровольца. Сообщается, что на него завели уголовное дело. «Задержан бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский. Незадолго до этого он уехал добровольцем на СВО», — передает telegram-канал Mash. Известно, что на него возбудили уголовное дело и сейчас ведутся следственные действия. По информации telegram-канала Копайгородского задержали в Луганске минувшей ночью и доставили в Москву. У него уже провели обыски.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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