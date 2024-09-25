Экс-мэра Сочи Копайгородского задержали в зоне СВО

На Копайгородского завели уголовное дело
Экс-глава Сочи Алексей Копайгородский был задержан в Луганске. Ранее он отправился на спецоперацию в качестве добровольца. Сообщается, что на него завели уголовное дело.
«Задержан бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский. Незадолго до этого он уехал добровольцем на СВО», — передает telegram-канал Mash. Известно, что на него возбудили уголовное дело и сейчас ведутся следственные действия.
По информации telegram-канала Копайгородского задержали в Луганске минувшей ночью и доставили в Москву. У него уже провели обыски.
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