Экс-мэра Сочи Копайгородского задержали в зоне СВО

25 сентября 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

На Копайгородского завели уголовное дело Фото: Анна Гулева\Wikipedia\CC BY-SA 4.0 Экс-глава Сочи Алексей Копайгородский был задержан в Луганске. Ранее он отправился на спецоперацию в качестве добровольца. Сообщается, что на него завели уголовное дело. «Задержан бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский. Незадолго до этого он уехал добровольцем на СВО», — передает telegram-канал Mash. Известно, что на него возбудили уголовное дело и сейчас ведутся следственные действия. По информации telegram-канала Копайгородского задержали в Луганске минувшей ночью и доставили в Москву. У него уже провели обыски. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-глава Сочи Алексей Копайгородский был задержан в Луганске. Ранее он отправился на спецоперацию в качестве добровольца. Сообщается, что на него завели уголовное дело. «Задержан бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский. Незадолго до этого он уехал добровольцем на СВО», — передает telegram-канал Mash. Известно, что на него возбудили уголовное дело и сейчас ведутся следственные действия. По информации telegram-канала Копайгородского задержали в Луганске минувшей ночью и доставили в Москву. У него уже провели обыски.